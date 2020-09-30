Надзвичайний стан через ситуацію з коронавірусом оголосили в Чехії

Уряд Чехії схвалив пропозицію міністра охорони здоров'я Романа Примули щодо введення режиму надзвичайного стану з 5 жовтня. Як передають Українські Новини, про це пишуть České noviny .

Режим надзвичайного стану діятиме протягом 30 днів і спрямований на стримування поширення коронавірусу нового типу серед населення.

Протягом перших двох тижнів режиму НС в районах з підвищеним ризиком зараження будуть закриті середні школи. Також буде обмежено допустима кількість людей на заходах на відкритому просторі й в приміщенні до 20 і 10 осіб відповідно.

Примула допускає, що через 14 днів після початку режиму НС уряд розгляне м'якші обмежувальні заходи, але тільки в тому випадку, якщо рівень хворих на коронавірус зменшитися.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Великій Британії заражених коронавірусом людей почали штрафувати за порушення режиму ізоляції.

Також повідомлялося, що в Норвегії через проблеми з диханням госпіталізували 83-річного короля Харальда V.

Крім того, в Греції заявили про перший випадок смерті серед мігрантів , кілька десятків тисяч яких живуть в таборах, де ризик передачі коронавируса вкрай високий.

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