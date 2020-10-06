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06 жовтня 2020, вівторок, 17:45 4
Європа 2020-10-06T18:15:01+03:00
Українські Новини
У Білорусі заявили про початок другої хвилі коронавірусу

У Білорусі заявили про початок другої хвилі коронавірусу

Константин Долгий
Білорусь, Пандемія, Коронавірус, коронавірус в Білорусі, Пандемія коронавірусу
Прапор Білорусі. Фото: pixabay
Прапор Білорусі. Фото: pixabay

У Білорусі зафіксували початок другої хвилі поширення коронавірусу нового типу SARS-CoV-2, тоді як у французькому Парижі через зростання захворюваності COVID-19 вводять нові обмеження.

Відповідну заяву зробив начальник головного управління організації медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я Білорусі Олександр Пацеєв, пише "Білорусь 1".

"На цей час спостерігається зростання кількості хворих на коронавірус. З цього можна зробити висновок, що друга хвиля COVID-19 вже настала", — зазначив чиновник.

Зі слів Пацеєва, система охорони здоров'я готова до боротьби з поширенням коронавірусу. У лікарнях у всій країні фіксується достатню кількість ліжок для хворих з COVID-19. Крім того, медустанови і медпрацівники мають необхідне обладнання для надання допомоги таким пацієнтам.

Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь, з початку пандемії в країні було підтверджено 80 696 випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, викликаних COVID-19, загинули 862 людини.

Як повідомляли Українські Новини, в середині вересня одночасно дві європейські держави оголосили про початок другої хвилі пандемії. Раніше про це заявили представники влади Чехії та Австрії.

Також повідомлялося, що в США допустили початок третьої хвилі поширення коронавірусу серед населення країни, яка може початися вже найближчим часом.

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