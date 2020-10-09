У Словаччині лікарі звернулися до армії за допомогою в стримуванні COVID-19

В Словаччині збройні сили нададуть допомогу міністерству охорони здоров'я в стримуванні поширення COVID-19 у той час, як влада Білорусі заявили про початок другої хвилі коронавірусу . Про це пише Новий час з посиланням на Hospodárske noviny.

У зв'язку з погіршенням ситуації, яка пов'язана зі стрімким збільшенням кількості хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19, уряд Словаччини залучає армію до надання допомоги медикам.

Так, вже на цих вихідних 300 військовослужбовців збройних сил Словаччини будуть спрямовані в регіони країни для контролю за людьми, які є контактними до хворих на коронавірус.

Всього армія передасть в розпорядження міністерства охорони здоров'я близько 1 500 солдатів, щоб допомогти медикам в боротьбі з поширенням коронавірусу.

Відзначається, що за минулу добу в Словаччині виявили рекордні з початку пандемії 1 184 випадки зараження коронавірусом. Всього в країні COVID-19 діагностували у майже 17 тис. осіб.

Як повідомляли Українські Новини, уряд Словаччини схвалив повторне введення надзвичайного стану через пандемію коронавірусу – попередньо пропонувалося його встановлення на 45 днів.

Так, в Словаччині було введено надзвичайний стан з 5 жовтня на 30 днів. Протягом перших двох тижнів режиму НС в районах з підвищеним ризиком зараження будуть закриті середні школи.

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