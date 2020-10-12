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12 жовтня 2020, понеділок, 11:43 6
Фінанси 2020-10-12T13:30:04+03:00
Українські Новини
Курс продажу долара для платіжних карток знизився на початку тижня

Курс продажу долара для платіжних карток знизився на початку тижня

Кира Молчанова
курс долара, банківські картки, Платіжні картки, картки
Курс валют
Курс валют

У понеділок, 12 жовтня, курс продажу долара для платіжних карт за станом на 10:30 знизився у порівнянні з 9 жовтня на 0,02 коп. до 28,3884 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,88 коп. до 28,0522 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро для платіжних карт підвищився на 9,23 коп. до 32,9104 UAH / EUR, курс продажу підвищився на 11,90 коп. до 33,5154 UAH / EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карт:

  Долар  Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 28,0522 28,3884 32,9104 33,5154 3,37 4,17
Максимальний 28,2135 28,6000 33,2200 33,9000 3,61 5,00
Мінімальний 27,0000 28,2869 31,5000 33,3000 3,00 3,73

Як повідомляли Українські Новини, з 5 по 9 жовтня Національний банк скоротив продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в 5,9 раза до 8,7 млн доларів.

Крім того, 12 жовтня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 9 жовтня на 1,88 коп. до 28,3758 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 0,24 коп. до 28,1258 UAH/USD.

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