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12 жовтня 2020, понеділок, 16:00 6
Зовнішня політика 2020-10-12T16:45:02+03:00
Українські Новини
Україна вирішила відкрити генконсульство у Вроцлаві з 2021

Україна вирішила відкрити генконсульство у Вроцлаві з 2021

Елена Новикова
Президент Польши Анжей Дуда, Володимир Зеленський, Генконсульство України в Польщі
Зустріч Володимира Зеленського і Анджея Дуди в Києві. Фото: ОП
Зустріч Володимира Зеленського і Анджея Дуди в Києві. Фото: ОП

Україна вирішила відкрити генеральне консульство в польському Вроцлаві і розраховує на початок його роботи з 2021 року у той час, як Польща готова приєднатися до Кримської платформи. Про це на спільному брифінгу з Президентом Польщі Анджеєм Дудою в Києві повідомив президент Володимир Зеленський, передають Українські Новини.

"Україна хоче забезпечити своїм громадянам належну консульську опіку. Зокрема, українцям, які перебувають саме в Республіці Польща. Тому я прийняв рішення про відкриття нового генерального консульства в місті Вроцлав. Очікую, що воно запрацює вже в новому році", - сказав він.

Зараз у Варшаві працює посольство України в Польщі, при якому діє консульський відділ.

Генеральні консульства України в Польщі розміщені в Любліні та Кракові.

Консульство України також відкрито в польському Гданську.

Як повідомляли Українськi Новини, в рамках візиту президента Польщі в Україну буде підписано низку двосторонніх угод, що стосуються розвитку морської інфраструктури.

Раніше повідомлялося про те, що в Польщі проживають і працюють понад 1 млн українців.

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