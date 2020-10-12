Україна вирішила відкрити генконсульство у Вроцлаві з 2021

Україна вирішила відкрити генеральне консульство в польському Вроцлаві і розраховує на початок його роботи з 2021 року у той час, як Польща готова приєднатися до Кримської платформи. Про це на спільному брифінгу з Президентом Польщі Анджеєм Дудою в Києві повідомив президент Володимир Зеленський, передають Українські Новини. "Україна хоче забезпечити своїм громадянам належну консульську опіку. Зокрема, українцям, які перебувають саме в Республіці Польща. Тому я прийняв рішення про відкриття нового генерального консульства в місті Вроцлав. Очікую, що воно запрацює вже в новому році", - сказав він. Зараз у Варшаві працює посольство України в Польщі, при якому діє консульський відділ. Генеральні консульства України в Польщі розміщені в Любліні та Кракові. Консульство України також відкрито в польському Гданську. Як повідомляли Українськi Новини, в рамках візиту президента Польщі в Україну буде підписано низку двосторонніх угод, що стосуються розвитку морської інфраструктури. Раніше повідомлялося про те, що в Польщі проживають і працюють понад 1 млн українців.