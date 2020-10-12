Україна вирішила відкрити генконсульство у Вроцлаві з 2021

Зустріч Володимира Зеленського і Анджея Дуди в Києві. Фото: ОП

Зустріч Володимира Зеленського і Анджея Дуди в Києві. Фото: ОП

той час, як Польща готова приєднатися до Кримської платформи . Україна вирішила відкрити генеральне консульство в польському Вроцлаві і розраховує на початок його роботи з 2021 року у Про це на спільному брифінгу з Президентом Польщі Анджеєм Дудою в Києві повідомив президент Володимир Зеленський, передають Українські Новини.

"Україна хоче забезпечити своїм громадянам належну консульську опіку. Зокрема, українцям, які перебувають саме в Республіці Польща. Тому я прийняв рішення про відкриття нового генерального консульства в місті Вроцлав. Очікую, що воно запрацює вже в новому році", - сказав він.

Зараз у Варшаві працює посольство України в Польщі, при якому діє консульський відділ.

Генеральні консульства України в Польщі розміщені в Любліні та Кракові.

Консульство України також відкрито в польському Гданську.

Як повідомляли Українськi Новини, в рамках візиту президента Польщі в Україну буде підписано низку двосторонніх угод, що стосуються розвитку морської інфраструктури.

Раніше повідомлялося про те, що в Польщі проживають і працюють понад 1 млн українців.

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