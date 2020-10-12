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12 жовтня 2020, понеділок, 15:32 9
Зовнішня політика 2020-10-12T16:45:03+03:00
Українські Новини
Польща готова приєднатися до Кримської платформи

Польща готова приєднатися до Кримської платформи

Елена Новикова
Польща-Україна, АР Крим, Кримська платформа
Анджей Дуда та Володимир Зеленський. Фото: presidуnt.gov.ua
Анджей Дуда та Володимир Зеленський. Фото: presidуnt.gov.ua

Польща готова приєднатися до ініційованої Україною Кримської платформи. Про це йдеться в спільній заяві Президентів України Володимира Зеленського та Польщі Анджея Дуди, підписаному в ході візиту останнього до Києва, передають Українські Новини.

"Республіка Польща висловлює зацікавленість щодо взаємодії з Україною в рамках міжнародної платформи по деокупацію Автономної Республіки Крим", - сказано в ньому.

В цій заяві Польща підтвердила свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а обидва Президенти закликали до припинення незаконної окупації Криму і безперервної агресії на Донбасі.

В ході спільного брифінгу після підписання заяви Дуда наголосив, що поки окупація НЕ припиниться, санкції проти Росії повинні бути рішуче продовжені.

В самій заяві й Зеленський і Дуда підкреслили важливість надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями, а також підтвердили намір спільно взаємодіяти для подальшого поглиблення відносин Україна з Європейським Союзом на принципах асоціації та глибокої економічної інтеграції.

В ході брифінгу Зеленський зазначив, що повноправне членство в Євросоюзі - стратегічна мета України, і висловив надію на те, що головування Польщі в Раді ЄС у 2025 році максимально сприятиме її досягненню.

Окрім цього, обидва Президенти в спільній заяві відзначили право громадян всіх країн визначати своє майбутнє в результаті демократичних виборов.

Як повідомляли Українські Новини, перша заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова раніше заявила, що Україна прагне використовувати ще одну міжнародний майданчик для деокупації Криму.

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