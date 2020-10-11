Завтра президент Польщі Дуда відвідає Україну вперше з 2017 року

Завтра, 12 жовтня, президент Польщі Анджей Дуда прилетить в Україну з офіційним візитом. Про це заявив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква, йдеться на сайті ОП.

Заступник глави Офісу президента зазначив, що в рамках візиту президента Польщі в Україну буде підписано низку двосторонніх угод, що стосуються розвитку морської інфраструктури.

"Ми продовжуємо економічну тематику діалогу з Польщею. Говоримо не тільки про політику, не тільки про історичне минуле, про яке також буде йти мова, а й про наші економічні зв'язки!" - підкреслив Жовква.

Також повідомляється, що 13 жовтня президент України Володимир Зеленський з президентом Польщі візьмуть участь у бізнес-форумі, присвяченому розвитку портової інфраструктури Одеси.

"Ми з вами знаємо про візит президента Польщі Дуди в Україну в понеділок - вівторок. Президент буде не тільки в Києві, а й разом з президентом Зеленським відвідає Одесу, де буде окремо проведено бізнес-захід, спрямований на інфраструктурну тематику Одеси", - сказав Жовква.

Він зазначив, що, незважаючи на пандемію коронавірусу, Польща залишається одним з найбільших торгових партнерів України в Європі.

Ігор Жовква нагадав, що візит президента Польщі в Україну був запланований на квітень, але був перенесений у зв'язку з пандемією. Останній раз президент Польщі відвідував Україну в 2017 році.

Як повідомляли Українські Новини, в серпні Дуда приніс присягу і знову зайняв посаду президента Польщі.

Також в квітні Президент Польщі скасував візит в Україну.

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