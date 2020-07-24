Малюська запропонував як подарунок чиновникам нові сертифікати на платні камери в СІЗО

На користування послугами платних камер в українських слідчих ізоляторах міністр юстиції України Денис Малюська анонсував про запуск подарункових сертифікатів. Про це глава Мін'юсту заявив на своїй сторінки в Facebook.

"Вас запросили на день народження чиновника, судді чи політика? Може навпаки, забули запросити? Все ще роздумуєте над подарунком? Ми знаємо вихід! Відтепер Мін'юст пропонує нову послугу - ми пропонуємо подарункові сертифікати на користування послугами платних камер в українських слідчих ізоляторах!, – написав Малюська.

"Ми пропонуємо подарункові сертифікати на користування послугами платних камер в українських слідчих ізоляторах. Подаруйте знайомому подарунковий сертифікат, і, якщо його візьмуть під варту, він зможе потрапити в камеру з поліпшеними умовами утримання", – резюмував він.

Він також написав докладну інструкцію, як і де можна придбати сертифікат:

Придбати сертифікат можна прямо з комп'ютера або смартфону:

перейдіть за цим посиланням https://online.minjust.gov.ua/kvsn/ ; виберіть слідчий ізолятор; виберіть кількість днів ув'язнення (у днях, тижнях або місяцях) і вартість; оплатіть послугу; роздрукуйте сертифікат і квитанцію, який надійде вам на електронну пошту; подарунок готовий.

За його словами, придбати сертифікат можна онлайн, а діє він лише протягом 6 місяців після покупки.

"Якщо протягом зазначеного строку обдаровуваний не взято під варту і не потрапить у СІЗО, кошти зараховуються в якості благодійної допомоги відповідному слідчому ізолятору", - додав міністр.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб, які були виявлені уповноваженим Верховної Ради з прав людини при моніторинговому візиті в Київський слідчий ізолятор (СІЗО).

Крім того, у Лук'янівському СІЗО змінився наглядач - замість "Аліка" став "Кирюха".