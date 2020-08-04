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04 серпня 2020, вівторок, 20:24 9
Силові структури 2020-08-04T21:45:02+03:00
Українські Новини
Мін'юст першим на продаж виставить виправний центр під Києвом

Мін'юст першим на продаж виставить виправний центр під Києвом

Ирина Николенко
продаж, в'язниці, виправні установи
Тюрьма. Фото: pixabay
Тюрьма. Фото: pixabay

У Міністерстві юстиції анонсували великий розпродаж вітчизняних в'язниць, і першим об'єктом буде виправний центр біля Києва. Про це повідомила пресслужба відомства на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Спершу виставлять на продаж державну установу "Ірпінський виправний центр № 132".

"Державна установа" Ірпінський виправний центр (№ 132) ", розташований в центрі смт. Коцюбинське в 14 км від Києва. Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.06.2019 № 1750/5 було прийнято рішення про оптимізацію установи шляхом його консервації. Останніх засуджених перевели в інший виправний центр в серпні 2019 року. На продаж буде виставлено об'єкти нерухомості установи ", - йдеться в повідомленні.

Раніше Українські Новини повідомляли, Міністерство юстиції планує цього літа розпочати продаж будинків в'язниць через систему державних закупівель "ProZorro.Продажі".

У слідчих ізоляторах Запоріжжя, Вільнянському районі Запорізької області і Дніпре Міністерство юстиції відкрило платні камери, ціна за добу коштує 540 гривень.

Крім того, міністр Юстиції Денис Малюська запропонував сертифікати на користування послугами платних камер в українських слідчих ізоляторах для чиновників в якості подарунка.

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