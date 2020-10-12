Мін'юст пропонує виплачувати до 3,4 тис. гривень люстрованим чиновникам

Міністерство юстиції пропонує виплачувати до 3,4 тис. гривень люстрованим чиновникам у той час, як уряд виступив проти розширення переліку органів , в які не братимуть люстрованих чиновників.

Про це заступник міністра юстиції Валерія Коломієць повідомила в інтерв'ю Українським Новинам.

Вона зазначила, що на сьогоднішній момент люстрація дорого обходиться державі, тому що люстровані особи відновлюються на посаді через суди.

"З 2015 року кожен люстрований (після відновлення судом на посаді) може отримати від 1 млн до 2 млн гривень заробітної плати. І зараз майже ніхто в Європейський суд не йде, тому що і українські суди їх відновлюють. У Європейському ж суді близько 150 скарг, а одна скарга - це близько 7 тис. євро з державного бюджету", - сказала Коломієць.

Вона додала, що в розробленого Мін'юстом законопроєкту виведена сума, яка може бути виплачена люстрованим чиновникам.

"Не більше 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або не більше різниці середнього заробітку на посаді та доходу особи за весь час вимушеного прогулу, що може заощадити значний обсяг бюджетних коштів", - сказала Коломієць про можливу суму виплат люстрованим.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський констатує, що Європейський суд з прав людини підтвердив, що люстрація в Україні була незаконною, при цьому глава держави вважає, що є люди, яким її не можна скасовувати.

Тим часом ОПЗЖ, коментуючи зняття з розгляду Кабінетом Міністрів проєкту внесення змін до Закону України "Про очищення влади", вимагала скасувати незаконну дискримінаційну люстрацію.

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