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03 червня 2020, середа, 19:27 15
Верховна Рада і партії 2020-06-03T20:45:03+03:00
Українські Новини
"Платформа Бойка" вимагає скасувати незаконну люстрацію

"Платформа Бойка" вимагає скасувати незаконну люстрацію

Сергій Паламаренко
Опозиційна платформа - За життя, Люстрація, ОПЗЖ
Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua
Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), коментуючи зняття з розгляду Кабінетом Міністрів проєкту внесення змін до Закону України "Про очищення влади", вимагає скасувати незаконну дискримінаційну люстрацію.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Незважаючи на наявність висновків Венеціанської комісії, багаторазові резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про невідповідність люстрації в Україні демократичним та цивілізованим нормам, українська влада не хоче скасовувати існуючі дискримінаційні норми.

"Виходячи з пропозицій Міністерства юстиції, Зе-команда збирається рухатися в іншому напрямку. Влада має намір зберегти принцип колективної відповідальності для десятків тисяч державних службовців. Планує створити чергову бюрократичну структуру – комісію з люстрації. Всупереч праву та презумпції невинуватості люди повинні будуть доводити свою невинуватість люстраційним комісарам, які сидітимуть на закордонних грантах. Зрозуміло, що це ще одна корупційна годівниця і спосіб зовнішнього впливу на Україну", - вказано в заяві партії.

Опозиціонери переконані, що дискримінаційна люстрація має бути невідкладно скасована. Затягувати прийняття цього рішення не можна через катастрофічну "кадрову діру" в державному управлінні. А закон про люстрацію не може бути ширмою для дилетантів, які за його допомогою захищають своє привілейоване перебування у владних структурах.

"Опозиційна платформа - За життя" виступає категорично проти дискримінаційної люстрації. Ми будемо домагатися скасування цього закону та відновлення прав сотень тисяч людей. Ми вимагаємо відновити гідність і права людей та повернути в управління досвідчені кадри", - підкреслили в ОПЗЖ.

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