Мін'юст проти розширення списку органів, в які не візьмуть на роботу люстрованих чиновників

Розширення переліку органів, в яких не можуть працювати люстровані чиновники, Міністерство юстиції не підтримує .

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

Вона вважає, що настав час переглянути закон "Про очищення влади" (люстрації), щоб врахувати помилки минулого і адаптувати його до сучасності.

"Не дивлячись на те, що він порушив права окремих чиновників, ми ж прекрасно розуміємо, що закон домігся поставленої мети - усунути в автоматичному порядку значна кількість певних людей від можливості керувати державою. Те, що ми зараз з технічними наслідками повинні розбиратися, це трохи інша історія, і вона, на мою думку, аж ніяк не нівелює того, що було здійснено і яка філософія була вкладена в цей закон", - сказала Коломієць.

Так, заступниця міністра юстиції проти розширення переліку органів, в яких не можуть працювати люстровані чиновники.

"Тому я вважаю, що на сьогодні немає сенсу щось розширювати. Зараз необхідно переглянути ці технічні речі, в тому числі спираючись на рекомендації наших європейських партнерів і не те, щоб звузити, а виключити деякі моменти. Це не питання юридичної техніки, це питання більш моральний і історичний", - додала вона.

Як повідомляли Українськi Новини, Мін'юст ініціює створення комісії з люстраційної перевірки.

Міністерство юстиції України оголосило про першу партії законсервованих і давно невикористовуваних в'язниць, які будуть продані найближчим часом за допомогою відкритих аукціонів через систему ProZorro.

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