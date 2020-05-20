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20 травня 2020, середа, 14:12 10
Президент 2020-05-20T15:30:02+03:00
Українські Новини
Люстрація була незаконною, але є люди, яким не можна її скасовувати, — Зеленський

Люстрація була незаконною, але є люди, яким не можна її скасовувати, — Зеленський

Елена Новикова
Володимир Зеленський, Люстрація, Закон про люстрацію, Пресконференція Зеленського
Прес-конференція Володимира Зеленського. Фото: ОПУ
Прес-конференція Володимира Зеленського. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський констатує, що Європейський суд з прав людини підтвердив, що люстрація в Україні була незаконною, при цьому глава держави вважає, що є люди, яким її не можна скасовувати.

Про це сказав на пресконференції, передають Українські Новини.

"З приводу люстрації є рішення ЄСПЛ і було рішення Венеціанської комісії, що люстрація була незаконною. Далі все залежить від українського суду. Моє ставлення? Є люди, яким не можна скасовувати люстрацію. Я в цьому впевнений", - сказав він.

При цьому, за його словами, існують особи, які незаконно потрапили під люстрацію.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні-лютому 2020 року сім люстраторов Міністерства юстиції люструвати однієї людини, отримавши 300 тис. гривень зарплати.

Також народний депутат України від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський ще в октябре2019 року вніс на розгляд Ради законопроект №2287 про скасування закону про люстрацію.

Крім того, Українські Новини вели тестову онлайн-трансляцію з прес-конференції.

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