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12 жовтня 2020, понеділок, 13:08 12 Інфографіка
Суспільство 2020-10-12T14:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві за добу виявили 487 нових випадків коронавирусу. Дані за районами

У Києві за добу виявили 487 нових випадків коронавирусу. Дані за районами

Анна Рудык
Covid-19, коронавірус в Києві, ковід
Коронавірус. Фото: Depositphotos
Коронавірус. Фото: Depositphotos

В Києві за минулу добу, 11 жовтня, кількість нових хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 196 осіб до 27 693, померлих - на 6 до 487 в порівнянні з попередньою добою.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість хворих на коронавірус в столиці збільшилася за минулу добу на 196 осіб. 6 випадків - летальних. Всього від коронавірусу в Києві померли 487 осіб. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 27 693. Таке зменшення кількості хворих фахівці пояснюють "ефектом вихідного дня", тому що у вихідні працюють менше лабораторій і менше людей здають тести", - зазначив мер Києва.

Захворіли 109 жінок у віці від 20 до 84 років і 5 дівчаток від 11 до 16 років, а також 68 чоловіків у віці від 19 до 83 років і 14 хлопчиків від 1 року до 17 років.

Серед захворілих - 5 медиків.

У лікарні столиці за добу госпіталізовано 21 пацієнта, інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 91 людина.

Всього коронавірус подолали 9 793 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Оболонському районі - 56, Дніпровському - 36 і Дарницькому районі - 32 випадки.

Кількість хворих на ковід в Києві за районами станом на 12 жовтня. Інфографіка: КМДАКількість хворих на ковід в Києві за районами станом на 12 жовтня. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українськi Новини, в Сумах через віднесення до червоної зони  обмежили посадку в транспорт  і відвідування шкіл.

Також кафе, клуби і ресторани  будуть закриватися о 22:00  в "червоних" і "помаранчевих" зонах.

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У Києві за добу виявили 487 нових випадків коронавирусу. Дані за районами
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