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11 жовтня 2020, неділя, 19:27 6
Суспільство 2020-10-11T20:00:01+03:00
Українські Новини
Роботу клубів та кафе обмежать в "помаранчевій" та "червоній" зонах, - Радуцький

Роботу клубів та кафе обмежать в "помаранчевій" та "червоній" зонах, - Радуцький

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві, Карантин в Україні
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

В той час, коли школи підуть на канікули раніше, ніж планувалося, в помаранчевій та червоній карантинних зонах введуть обмеження роботи закладів громадського харчування. Про це голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Так, він повідомив, що в "червоних" і "помаранчевих" зонах заклади громадського харчування, ресторани і клуби повинні будуть закриватися з 22:00.

Зазначимо, що Київ, згідно з оновленим списком карантинних зон, потрапляє в "помаранчеву" зону і його торкнуться вищевказані обмеження в разі їх введення.

Також з понеділка до помаранчевої зоні віднесуть міста Васильків, Ірпінь, Обухів і Фастів, Бориспільський та Києво-Святошинський райони Київської області.

Как сообщали Українські Новини, в Україні за добу знайшли 4 768 хворих на коронавірус.

Також в Києві за добу було зафіксовано понад півтисячі нових випадків коронавірусу.

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