У Сумах через віднесення до червоної зони обмежили посадку в транспорт і відвідування шкіл

Через віднесення Сум до "червоній зоні" епідемічної небезпеки , в місті обмежили посадку пасажирів в громадський транспорт і відвідування навчальних закладів .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Сумської міської ради, передають Українські Новини.

Відзначається, що до обмежень, які діяли в умовах "помаранчевої зони", додаються більш жорсткі заборони, передбачені постановою Кабінету Міністрів.

"Так, в місті обмежені: посадка пасажирів в транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення з 13 жовтня; відвідування навчальних закладів одержувачами освіти (установи дошкільної освіти працюють в черговому режимі), відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім'ям, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім тих, які надають екстрені соціальні послуги, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що введення заборони на прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сферах культури, кінотеатрів, закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, торговельного та побутового обслуговування населення, з рішення виконавчого комітету від 11 жовтня було вилучено.

Дана заборона буде розглянуто на наступному позачерговому засіданні, яке, за словами міського голови, відбудеться в понеділок, 12 жовтня.

Відзначається, що представники малого і середнього бізнесу Сум звернулися до міської влади з пропозицією пошуку компромісу в застосуванні посилення карантину.

Вони просять дати їм можливість працювати з дотриманням жорстких санітарних норм.

Як повідомляли Українські Новини, в помаранчевій та червоній карантинних зонах введуть обмеження роботи закладів громадського харчування.

Крім того, в помаранчевій та червоній карантинних зонах введуть обмеження роботи закладів громадського харчування.

Крім того, 11 жовтня кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 420 до 265 454, кількість померлих від захворювання - на 43 людини до 5 015

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини