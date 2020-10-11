У Києві за добу було зафіксовано понад півтисячі нових випадків коронавірусу. Дані по районам

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 10 жовтня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 502 людини до 27 497, померлих - на 12 до 481. Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини. "Захворювання на коронавірус за минулу добу в Києві виявили у 502 осіб. 12 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 481 киянина", - сказав він. Захворіли 290 жінок віком від 19 до 85 років, 188 чоловіків віком від 18 до 87 років, 10 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 14 хлопчиків від 1 до 17 років. Серед хворих 17 медиків. До лікарень столиці 10 жовтня було госпіталізовано 60 пацієнтів, решта лікуються вдома під контролем лікарів. За минулу добу одужали 75 осіб, всього коронавірус подолали 9 702 жителі Києва. Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксовано в Деснянському районі - 126, Оболонському - 82 та Дніпровському - 65 випадків. Статистика з коронавірусу в Києві. Інфографіка: КМДА Як повідомляли Українськi Новини, в Україні за добу знайшли 4 768 хворих на коронавірус. Крім того, Міносвіти просить перевести дітей на "дистанційку" на 2 тижні.