У Києві за добу було зафіксовано понад півтисячі нових випадків коронавірусу. Дані по районам

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 10 жовтня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 502 людини до 27 497, померлих - на 12 до 481.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Захворювання на коронавірус за минулу добу в Києві виявили у 502 осіб. 12 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 481 киянина", - сказав він.

Захворіли 290 жінок віком від 19 до 85 років, 188 чоловіків віком від 18 до 87 років, 10 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 14 хлопчиків від 1 до 17 років.

Серед хворих 17 медиків.

До лікарень столиці 10 жовтня було госпіталізовано 60 пацієнтів, решта лікуються вдома під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 75 осіб, всього коронавірус подолали 9 702 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксовано в Деснянському районі - 126, Оболонському - 82 та Дніпровському - 65 випадків.

Статистика з коронавірусу в Києві. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні за добу знайшли 4 768 хворих на коронавірус.

Крім того, Міносвіти просить перевести дітей на "дистанційку" на 2 тижні.

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