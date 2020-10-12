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12 жовтня 2020, понеділок, 12:43 16
Суспільство 2020-10-12T14:00:03+03:00
Українські Новини
За добу МОЗ втричі зменшило кількість тестів на антитіла до коронавірусу

За добу МОЗ втричі зменшило кількість тестів на антитіла до коронавірусу

Анна Рудык
МОЗ, Максим Степанов, Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус, ПЛР-тести, ІФА-тести
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

11 жовтня було проведено 19 867 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 26,1% менше в порівнянні з попередньою добою, і 2 039 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що в 3,3 раза менше в порівнянні з 10 жовтня, у той час, як захворюваність на вихідних впала.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 21 906 тестувань, з них 19 867 досліджень методом ПЛР, а також 2 039 - методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 2 602 635 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 12 жовтня надійшло 4 342 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 333 713 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, Суми обмежили посадку пасажирів в громадський транспорт і відвідування навчальних закладів.

Раніше повідомлялося, що в помаранчевій та червоній карантинних зонах введуть обмеження роботи закладів громадського харчування.

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