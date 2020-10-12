За добу МОЗ втричі зменшило кількість тестів на антитіла до коронавірусу

11 жовтня було проведено 19 867 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 26,1% менше в порівнянні з попередньою добою, і 2 039 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що в 3,3 раза менше в порівнянні з 10 жовтня, у той час, як захворюваність на вихідних впала

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 21 906 тестувань, з них 19 867 досліджень методом ПЛР, а також 2 039 - методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 2 602 635 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 12 жовтня надійшло 4 342 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 333 713 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, Суми обмежили посадку пасажирів в громадський транспорт і відвідування навчальних закладів.

Раніше повідомлялося, що в помаранчевій та червоній карантинних зонах введуть обмеження роботи закладів громадського харчування.

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