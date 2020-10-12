Студентів медичних вузів залучать до лікування пацієнтів з COVID-19, - Радуцький

Уже найближчим часом студентів-медиків можуть відправити в лікарні для надання допомоги лікарям в лікуванні хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в той час, як в Україні за минулу добу стався значний спад захворюваності на коронавірус .

Як передають Українські Новини, про це на своїй сторінці в Facebook написав голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, ще влітку 2020 року чинності набрали відповідні законодавчі зміни, згідно з якими учні медичних вищих навчальних закладів можуть залучатися до роботи в клініках.

"Залучаємо інтернів та студентів старших курсів медичних ВНЗ до роботи в інфекційних відділеннях. Я впевнений, що під наглядом досвідчених лікарів наші молоді фахівці зможуть надавати кваліфіковану допомогу", - написав Радуцький.

За його словами, вже довгий час існують спеціальні протоколи лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19, тому у студентів та інтернів не повинно виникнути труднощів в наданні медичної допомоги хворим.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові лікуванням хворих на коронавірус людей також займатимуться інтерни через брак медичних працівників.

Крім того, Зеленський підписав закон, що дозволяє науково-педагогічним працівникам закладів вищої та післядипломної освіти в сфері охорони здоров'я, які не є штатними працівниками медичних установ, надавати медичну допомогу в закладах охорони здоров'я.

Також Міністерство охорони здоров'я має намір винести на розгляд Кабінету міністрів порядок використання 99 млн гривень, передбачених у державному бюджеті для стажування лікарів-інтернів першого року навчання в 2020 році.

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