У Харкові до лікування пацієнтів з COVID-19 залучать інтернів, - глава ХОДА

У Харкові лікуванням хворих коронавірусів людей також займуться інтерни через брак медичних працівників у той час, як напередодні було збільшено кількість медичних установ для пацієнтів з COVID-19

Як пише Об'єктив, про це заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

За словами глави ХОДА, найближчим часом буде виділено 320 ліжок для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною інфекцією, які будуть розподілені як між Харковом, так і між іншими населеними пунктами області.

Крім того, влада підрахувала, яке обладнання і в якій кількості необхідно для забезпечення додаткових місць. Проте в регіоні існує ще одна проблема - це нестача лікарів.

"Навіть якщо збільшувати кількість ліжок, обладнання, але захворюваність і далі буде рости, на весь регіон не вистачить лікарів", - зазначив Кучер.

У п'ятницю, 9 вересня, регіональна комісія прийняла рішення дозволити інтернам повноцінно брати участь в лікування пацієнтів з COVID-19. Кучер підкреслив, що це стане величезною допомогою для лікарів.

Як повідомляли Українські Новини, в одній з психіатричних лікарень Харкова виявили спалах коронавірусу серед лікарів і хворих.

Крім того, в Ізюмі Харківської області на карантин через велику кількість підтверджених випадків COVID-19 закрився медичний коледж.

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