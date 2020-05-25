Лікарі-інтерни з першого року навчання почнуть отримувати зарплату, - Степанов

В той час, як більше тисячі студентів-медиків заповнили анкети для допомоги в боротьбі з коронавірусом, Міністерство охорони здоров'я має намір винести на розгляд Кабінету міністрів порядок використання 99 млн гривень, передбачених у державному бюджеті для стажування лікарів-інтернів першого року навчання в 2020 році.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час брифінгу МОЗ, йдеться в Telegram-каналі МОЗ України.

Зазначається, що в рамках спеціальної програми державного бюджету з 2020 року лікарі-інтерни з першого року навчання почнуть отримувати заробітну плату. На це передбачено 99 млн грн. На одному з наступних засідань уряду буде прийнято порядок використання цих коштів.

Як повідомляли Українські Новини, ліцензовані іспити "Крок" для студентів-медиків та інтернів відбудеться у другій половині червня.

Раніше іспити для студентів-медиків та інтернів були відстрочені у зв'язку з карантином.

Станом на 11 травня 300%-ву надбавку медикам в повному обсязі виплатили тільки в Полтавській області.