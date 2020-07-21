підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 липня 2020, вівторок, 21:34 19
Медицина 2020-07-21T23:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський дозволив вченим, інтернам і викладачам-медикам надавати допомогу в лікарнях

Зеленський дозволив вченим, інтернам і викладачам-медикам надавати допомогу в лікарнях

Ольга Фандорина
МОЗ, Володимир Зеленський, вчені, Лікарні, Інтерни
Медики. Фото: freepik
Медики. Фото: freepik

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє науково-педагогічним працівникам закладів вищої та післядипломної освіти в сфері охорони здоров'я, які не є штатними працівниками медичних установ, надавати медичну допомогу в закладах охорони здоров'я.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента, передають Українські Новини.

"Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров'я" № 749-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 3 липня 2020 року", - йдеться в ньому.

Згідно з ним, із запровадженням з 1 квітня 2020 року другого етапу медичної реформи науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку кадрів у сфері охорони здоров'я і мають сертифікат лікаря-спеціаліста, не мали правових підстав для надання медичної допомоги пацієнту.

Зазначено, що ситуація з поширенням COVID-19 показала необхідність залучення зазначених фахівців в процес лікування хворих, затвердження та постійного оновлення протоколу лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією, впровадження інноваційних медичних розробок та інших заходів для порятунку людей.

Також документ вносить зміни в Закон "Про вищу освіту", замінюючи поняття "інтерн" на "лікар (провізор)-інтерн".

Відповідно до нової редакції, лікар-інтерн - особа, яка має ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, виконує програму підготовки в інтернатурі та бере участь у надання всіх видів медичної допомоги, передбачених вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що медичні працівники, хворі на коронавірусну інфекцію, можуть отримати виплати у розмірі до 630 тис. гривень.

Національна служба здоров'я (НСЗУ) з 1 квітня виплатила медичним установам, що надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу, 14,5 млрд гривень за надання послуг пацієнтам.

Більше новин про: МОЗ Володимир Зеленський вчені Лікарні Інтерни

Зеленський розмовляв з терористом, який у Луцьку з...
Степанов анонсував продовження адаптивного каранти...
Перш ніж ситуація покращиться, вона стане ще гірше...
Лікарі-інтерни з першого року навчання почнуть отр...
Терориста Максима Кривоша затримали, заручників випустили з автобуса
Захоплення людей в автобусі в Луцьку СБУ розслідуватиме як тероризм
Новини
У луцького терориста був спільник у Харкові, — Аваков 23:17
У Запорізькій області нетверезий чоловік прийшов в магазин з гранатою 22:40
Зеленський видалив відеозвернення про фільм "Земляни", як тільки луцького терориста затримали 22:24
Зеленський підписав закон про виділення 2 млрд гривень на ліквідацію наслідків повені в західних областях 21:58
Штурм автобуса. Фото: Антон Геращенко
Терориста Максима Кривоша затримали, заручників випустили з автобуса 21:52
більше новин
Адвокати суддів Окружного адмінсуду Києва заявили про незаконний тиск на суд перед місцевими виборами 16:22
Прес-служба "Укрлендфармінгу" заявила про політичний тиск НАБУ на антикорупційний суд 13:24
Підозрювана у "справі Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі, – МВС 16:01
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Дорожнє будівництво в Харкові. Фото: DCH
Турецький партнер групи DCH Ярославського по дорожньому будівництву почав роботи в Харкові 13:23 Фото
більше новин
Під Сумами стався викид небезпечної речовини. Людям не рекомендують виходити на вулицю 12:25
Для українських туристів за тиждень відкрили ще 13 країн, – МЗС 10:39
Пожежа в Затоці. Фото: прес-служба ДСНС
У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку. Постраждала одна людина 09:16
У Дніпропетровській та Київській областях на кар'єрах пісок обвалився. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
У двох областях України на кар'єрах стався обвал піску. Три людини загинули 17:11
У Львівській області через коронавірус померла 28-річна породілля 18:51
більше новин
Журналістів попросили не писати зайвого про луцького терориста
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok