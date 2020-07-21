Зеленський дозволив вченим, інтернам і викладачам-медикам надавати допомогу в лікарнях

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє науково-педагогічним працівникам закладів вищої та післядипломної освіти в сфері охорони здоров'я, які не є штатними працівниками медичних установ, надавати медичну допомогу в закладах охорони здоров'я.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента, передають Українські Новини.

"Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров'я" № 749-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 3 липня 2020 року", - йдеться в ньому.

Згідно з ним, із запровадженням з 1 квітня 2020 року другого етапу медичної реформи науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку кадрів у сфері охорони здоров'я і мають сертифікат лікаря-спеціаліста, не мали правових підстав для надання медичної допомоги пацієнту.

Зазначено, що ситуація з поширенням COVID-19 показала необхідність залучення зазначених фахівців в процес лікування хворих, затвердження та постійного оновлення протоколу лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією, впровадження інноваційних медичних розробок та інших заходів для порятунку людей.

Також документ вносить зміни в Закон "Про вищу освіту", замінюючи поняття "інтерн" на "лікар (провізор)-інтерн".

Відповідно до нової редакції, лікар-інтерн - особа, яка має ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, виконує програму підготовки в інтернатурі та бере участь у надання всіх видів медичної допомоги, передбачених вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що медичні працівники, хворі на коронавірусну інфекцію, можуть отримати виплати у розмірі до 630 тис. гривень.

Національна служба здоров'я (НСЗУ) з 1 квітня виплатила медичним установам, що надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу, 14,5 млрд гривень за надання послуг пацієнтам.