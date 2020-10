COVID-19 діагностували у директора "Укрпошти" Смілянського

У той час глава Національного антикорупційного бюро України Андрій Ситник успішно поборов COVID-19, зараження коронавірусів нового типу підтвердили у генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ну що, я тепер теж в статистиці хворих COVID-19. Але, як і написав на масці — I have COVID but I’ll beat it", — написав він.

Смілянський зазначив, що відразу після приїзду з-за кордону на всякий випадок пішов на самоізоляцію.

Згідно з повідомленням, він відчуває себе нормально і продовжить виконувати робочі обов’язки дистанційно, поки не отримає негативний тест.

Як повідомляли Українські Новини, раніше про своє зараження коронавірусів заявив міський голова Умані Олександр Цебрій.

Також повідомлялося, що COVID-19 виявили в українського співака Андрія Хливнюка, який є фронтменом гурту "Бумбокс".

Крім того, депутат від партії "Європейська солідарність" Яна Зінкевич повідомила про повторне зараження коронавірусом нового типу.

