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10 жовтня 2020, субота, 20:16 4
Суспільство 2020-10-10T20:18:07+03:00
Українські Новини
COVID-19 діагностували у директора "Укрпошти" Смілянського

COVID-19 діагностували у директора "Укрпошти" Смілянського

Константин Долгий
Укрпошта, Ігор Смілянський, Захворювання на коронавірус, Пандемія коронавірусу
Ігор Смілянський. Фото: Facebook / Ігор Смілянський
Ігор Смілянський. Фото: Facebook / Ігор Смілянський

У той час глава Національного антикорупційного бюро України Андрій Ситник успішно поборов COVID-19, зараження коронавірусів нового типу підтвердили у генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ну що, я тепер теж в статистиці хворих COVID-19. Але, як і написав на масці — I have COVID but I’ll beat it", — написав він.

Смілянський зазначив, що відразу після приїзду з-за кордону на всякий випадок пішов на самоізоляцію.

Згідно з повідомленням, він відчуває себе нормально і продовжить виконувати робочі обов’язки дистанційно, поки не отримає негативний тест.

Як повідомляли Українські Новини, раніше про своє зараження коронавірусів заявив міський голова Умані Олександр Цебрій.

Також повідомлялося, що COVID-19 виявили в українського співака Андрія Хливнюка, який є фронтменом гурту "Бумбокс".

Крім того, депутат від партії "Європейська солідарність" Яна Зінкевич повідомила про повторне зараження коронавірусом нового типу.

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