У той час як почесний патріарх Православної церкви України Філарет зміг побороти COVID-19, стало відомо про одужання від коронавірусу директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Про це в інтерв’ю Українським Новинам повідомив виконуючий обов’язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

"Наскільки мені відомо — він уже одужав", — сказав він.

Грищук розповів, що перед тим, як Ситник захворів, він не зустрічався з ним, а спілкувався тільки в телефонному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, 24 вересня стало відомо, що глава НАБУ Артем Ситник захворів коронавірусною інфекцією COVID-19.

Також повідомлялося, що в кінці вересня після COVID-19 видужав народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк.

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