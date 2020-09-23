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  • САП просить суд заарештувати майно президента авіакомпанії МАУ
23 вересня 2020, середа, 18:44 4
Політика 2020-09-23T19:45:02+03:00
Українські Новини
САП просить суд заарештувати майно президента авіакомпанії МАУ

САП просить суд заарештувати майно президента авіакомпанії МАУ

Валерия Драгомирова
МАУ, САП, Арешт майна, Євген Дихне
МАУ
МАУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Вищий антикорупційний суд заарештувати майно президента авіакомпанії "Міжнародне авіалінії України" (МАУ) Євгенія Дихне.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Клопотання було подано до Вищого антикорупційний суд, а пізніше в апеляційну палату.

У матеріалах не уточнюється перелік майна, на яке САП просить накласти арешт. Клопотання суд повинен розглянути в середу.

Дихне підозрюється в тому, що, будучи керівником аеропорту "Бориспіль", незаконно розпорядився майном аеропорту, що призвело до завдання державі збитків на понад 16,5 млн гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, Дихне вніс 5,3 млн гривень застави.

Раніше глава МАУ Євген Дихне звинуватив у брехні блогера Антона Гуру, який спровокував паніку навколо рейсу.

Тим часом авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" дозволила безкоштовно неодноразово змінювати дату вильоту з 16 вересня. Пасажири з квитками, оформленими на бланках МАУ, можуть самостійно в режимі онлайн міняти дату, маршрут і клас перельоту.

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