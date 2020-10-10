У Львові від COVID-19 помер відомий український поет та драматург

У той час як в Україні за минулу добу більше ніж на 20% збільшилася смертність від COVID-19, у Львові на 95-му році життя від коронавірусної інфекції помер поет, драматург та член Національної спілки письменників України Микола Петренко.

Як передають Українські Новини, про це повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

"Уся новітня історія України в життя однієї людини - поета Миколи Петренка. Від Великого Голоду - в концтабори, примусових робіт на шахтах Донбасу і на Камчатці, від виживання у цензурній клітці Радянської України - до небувалої популярності джазового хіта" Намалюй мені ніч ", від стограмової пайки хлібу - до входження його віршів в шкільну програму Нової української школи", - йдеться в повідомленні міської ради.

Відзначається, що Микола Петренко є автором понад 100 поетичних збірок, прози, п'єс, публіцистики та інших творів.

Свого часу він створив низку популярних українських пісень у співавторстві з такими композиторами й авторами, як Володимир Івасюк, Ігор Білозір, Микола Колесса, Анатолій Кос-Анатольський та Богдан Веселовський.

Був членом Національної спілки письменників України, неодноразово ставав лауреатом багатьох літературних премій і нагород. Як видатний діяч української культури у 2011 році Миколі Петренку призначили державну стипендію.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Львові головний педіатр міста і головний спеціаліст управління охорони здоров'я Львівської міської ради Богдан Остальский помер після тривалого лікування від COVID-19.

Також повідомлялося, що 24 вересня в Ужгороді захворювання COVID-19 забрало життя українського художника Юрія Боднара, який захворів коронавірусів разом зі своєю дружиною.

Крім того, в Почаєві Тернопільської області після довгого лікування від коронавірусу помер лікар Іван Венжинович, фото якого використовували в створенні плакатів, спрямованих на боротьбу з COVID-19.

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