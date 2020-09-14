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14 вересня 2020, понеділок, 16:03 15
Суспільство 2020-09-14T18:15:03+03:00
Українські Новини
COVID-19 забрав життя головного педіатра Львова

COVID-19 забрав життя головного педіатра Львова

Константин Долгий
Коронавірус, Covid-19, Смерть від коронавірусу, Богдан Остальский
Педіатр Богдан Остальський. Фото: Андрій Садовий / Facebook
Педіатр Богдан Остальський. Фото: Андрій Садовий / Facebook

У Львові від захворювання COVID-19 помер головний спеціаліст управління охорони здоров'я Львівської міської ради Богдан Остальский у той час як фахівці Національної академії наук спрогнозували до 50 смертей від коронавірусу щодня вже до кінця поточного тижня.

Про це повідомили на сайті Львівської міської ради в неділю, 13 вересня, передають Українські Новини.

Зараження на коронавірус сталося у Остальського давно. Останнім часом він проходив досить складне лікування від COVID-19 - інфекції, збудником якої є коронавірус нового типу.

Попри всі зусилля місцевих лікарів хвороба виявилася сильнішою і в неділю Остальский помер в лікарні.

"Відійшов у вічність головний педіатр Львова Богдан Остальський. Лікар, якого ми назавжди запам'ятаємо, як великого професіонала і хорошого друга для наших дітей", - написав на своїй сторінці в Facebook мер Львова Андрій Садовий.

Богдан Остальский народився в 1960 році. Був лікарем-педіатром і довгий час пропрацював головним спеціалістом управління охорони здоров'я міста, де координував роботу медичних установ.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в місті Покровськ Донецької області від ускладнень, викликаних захворюванням COVID-19, померла головна лікарка міської лікарні .

Крім того, в Одеській області заявили про повну відсутність тест-систем на коронавірус , які не можуть закупити через проблеми з постачальниками.

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