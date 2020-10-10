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10 жовтня 2020, субота, 10:16 8 Інфографіка
Медицина 2020-10-10T10:16:07+03:00
Українські Новини
В Україні після рекордного зростання кількість нових випадків COVID-19 почала знижуватися

В Україні після рекордного зростання кількість нових випадків COVID-19 почала знижуватися

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, Смерть від коронавірусу, Зараження коронавірусом, Одужання від коронавірусу, Розповсюдження коронавірусу
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay

За минулу добу, 9 жовтня, кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 5 728 до 256 266, кількість померлих від захворювання - на 108 осіб до 4 887 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання знизилося на 1,3%, нових летальних випадків - збільшилася на 21,3%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Согласно ему, по состоянию на утро 10 октября в Украине 256 266 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 887 летальных, 112 570 человек выздоровели.

За сутки зафиксировано 5 728 новых случаев, выздоровели 1 920 человек, умерли 108 человек  

Таким образом, 9 октября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 5 728 против 1 920.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 10 жовтня склала 138 809 чоловік, що на 2,7% більше в порівнянні з попередньою добою.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 7 466 випадків;
  • Волинська область — 9 527 випадків;
  • Дніпропетровська область — 8 580 випадків;
  • Донецька область — 5 599 випадків;
  • Житомирська область — 8 024 випадки;
  • Закарпатська область — 10 761 випадок;
  • Запорізька область — 5 346 випадків;
  • Івано-Франківська область — 15 000 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 288 випадків;
  • м. Київ — 26 995 випадків;
  • Київська область — 10 892 випадки;
  • Львівська область — 22 386 випадків;
  • Луганська область — 1 712 випадків;
  • Миколаївська область — 4 394 випадки;
  • Одеська область — 16 445 випадків;
  • Полтавська область — 4 206 випадків;
  • Рівненська область  — 14 259 випадків;
  • Сумська область — 6 633 випадки;
  • Тернопільська область — 15 590 випадків;
  • Харківська область — 23 852 випадки;
  • Херсонська область — 1 806 випадків;
  • Хмельницька область — 8 464 випадки;
  • Чернівецька область — 16 137 випадків;
  • Черкаська область — 5 479 випадків;
  • Чернігівська область — 5 425 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика распространение коронавируса в Украине 10 октября. Инфографика: МинздравСтатистика поширення коронавірусу в Україні 10 жовтня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ збільшує кількість тестувань на добу за рахунок посилення потужності вітчизняних лабораторій.

Також за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Київ переведений з "жовтої зони" епідемічної небезпеки в "помаранчеву", Суми - з "помаранчевої" в "червону", також "червоній зоні" залишився Канів.

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