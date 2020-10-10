В Україні після рекордного зростання кількість нових випадків COVID-19 почала знижуватися

За минулу добу, 9 жовтня, кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 5 728 до 256 266, кількість померлих від захворювання - на 108 осіб до 4 887 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання знизилося на 1,3%, нових летальних випадків - збільшилася на 21,3%. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я. Согласно ему, по состоянию на утро 10 октября в Украине 256 266 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 887 летальных, 112 570 человек выздоровели. За сутки зафиксировано 5 728 новых случаев, выздоровели 1 920 человек, умерли 108 человек Таким образом, 9 октября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 5 728 против 1 920. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 10 жовтня склала 138 809 чоловік, що на 2,7% більше в порівнянні з попередньою добою. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 7 466 випадків; Волинська область — 9 527 випадків; Дніпропетровська область — 8 580 випадків; Донецька область — 5 599 випадків; Житомирська область — 8 024 випадки; Закарпатська область — 10 761 випадок; Запорізька область — 5 346 випадків; Івано-Франківська область — 15 000 випадків; Кіровоградська область — 1 288 випадків; м. Київ — 26 995 випадків; Київська область — 10 892 випадки; Львівська область — 22 386 випадків; Луганська область — 1 712 випадків; Миколаївська область — 4 394 випадки; Одеська область — 16 445 випадків; Полтавська область — 4 206 випадків; Рівненська область — 14 259 випадків; Сумська область — 6 633 випадки; Тернопільська область — 15 590 випадків; Харківська область — 23 852 випадки; Херсонська область — 1 806 випадків; Хмельницька область — 8 464 випадки; Чернівецька область — 16 137 випадків; Черкаська область — 5 479 випадків; Чернігівська область — 5 425 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Статистика поширення коронавірусу в Україні 10 жовтня. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українські Новини, МОЗ збільшує кількість тестувань на добу за рахунок посилення потужності вітчизняних лабораторій. Також за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Київ переведений з "жовтої зони" епідемічної небезпеки в "помаранчеву", Суми - з "помаранчевої" в "червону", також "червоній зоні" залишився Канів.