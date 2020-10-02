В Почаєві помер лікар, фотографію якого використовували на білбордах, присвячених боротьбі з COVID-19

В Тернопільській області від коронавірусу помер лікар Іван Венжинович - герой агітаційних плакатів, які присвяченою боротьбі з пандемією у той час, як у Львові від респіраторного захворювання COVID-19 помер головний педіатр міста. Як передають Українські Новини, про це повідомили в Почаївській районній клінічній лікарні, де працював Венжинович. "Ми всі сумуємо. На 51 році життя перестало битися серце Венжиновича Івана Федоровича. Адміністрація і колектив висловлює щирі співчуття колегам по роботі, рідним і близьким", - йдеться в повідомленні. Як пише видання 20 хвилин, Венжиновича госпіталізували 28 вересня. У нього діагностували двосторонню пневмонію і підозра на COVID-19. Зазначається, що тест дав негативний результат. Раніше лікарню, де працював Венжинович, відвідали журналісти агентства Associated Press, які зробили репортаж про те, як в українських лікарнях ведуть боротьбу за життя пацієнтів з COVID-19. Саме вони зробили фотографію Венжиновича, яка швидко стала популярною і стала використовуватися на білбордах і плакатах. Як повідомляли Українські Новини, раніше захворювання COVID-19 забрало життя українського художника Юрія Боднара, який помер в Ужгороді минулого тижня. Крім того, від коронавірусу помер Антон Богдан - депутат міської ради міста Рожище у Волинській області.