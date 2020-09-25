Від коронавірусу помер український художник Юрій Боднар

В Ужгороді помер відомий український художник Юрій Боднар, який хворів на коронавірус, тоді як гостре респіраторне захворювання COVID-19 стало причиною смерті головного педіатра Львова. Як передають Українські Новини, про це на своїй сторінці в Facebook написала дочка художника Мар'яна Боднар. Разом зі своєю дружиною Лесею Юрій Боднар проходив лікування від коронавірусної інфекції COVID-19 в одній з клінік Ужгорода. Обоє важко переносили захворювання. У четвер, 24 вересня, художника перевели в реанімаційне відділення і підключили до апарату штучної вентиляції легенів, однак хвороба виявилася сильнішою і Юрій Боднар помер. "Серце розриває страшний біль ... Тата не стало ... Неймовірно ... Не зрозумію ... Будь ласка, моліться за його душу ", — написала в соціальній мережі дочка художника. Відомо, що Юрій Боднар виріс на Закарпатті, деякий час навчався в Тернопільській області і після оселився в Ужгороді. Більш ніж 20 років перебував в Національній спілці удожників України. Зазначається, що художник писав твори в жанрах портрета, пейзажу і натюрморта. Більшість його творів зберігаються в Тернопільському художньому музеї. Як повідомляли Українські Новини, раніше від захворювання на COVID-19 помер знаменитий французький актор Мішель Лонсдаль, який відомий роллю лиходія в одній з частин Джеймса Бонда. Також повідомлялося, що на 79 році життя помер український диктор Микола Козій, голосом якого говорили сотні героїв кіно та серіалів.