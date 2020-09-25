Від коронавірусу помер український художник Юрій Боднар

В Ужгороді помер відомий український художник Юрій Боднар, який хворів на коронавірус, тоді як гостре респіраторне захворювання COVID-19 стало причиною смерті головного педіатра Львова

Як передають Українські Новини, про це на своїй сторінці в Facebook написала дочка художника Мар'яна Боднар.

Разом зі своєю дружиною Лесею Юрій Боднар проходив лікування від коронавірусної інфекції COVID-19 в одній з клінік Ужгорода. Обоє важко переносили захворювання.

У четвер, 24 вересня, художника перевели в реанімаційне відділення і підключили до апарату штучної вентиляції легенів, однак хвороба виявилася сильнішою і Юрій Боднар помер.

"Серце розриває страшний біль ... Тата не стало ... Неймовірно ... Не зрозумію ... Будь ласка, моліться за його душу ", — написала в соціальній мережі дочка художника.

Відомо, що Юрій Боднар виріс на Закарпатті, деякий час навчався в Тернопільській області і після оселився в Ужгороді. Більш ніж 20 років перебував в Національній спілці удожників України.

Зазначається, що художник писав твори в жанрах портрета, пейзажу і натюрморта. Більшість його творів зберігаються в Тернопільському художньому музеї.

Як повідомляли Українські Новини, раніше від захворювання на COVID-19 помер знаменитий французький актор Мішель Лонсдаль, який відомий роллю лиходія в одній з частин Джеймса Бонда.

Також повідомлялося, що на 79 році життя помер український диктор Микола Козій, голосом якого говорили сотні героїв кіно та серіалів.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини