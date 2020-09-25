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25 вересня 2020, пʼятниця, 19:00 12
Суспільство 2020-09-25T19:45:02+03:00
Українські Новини
Від коронавірусу помер український художник Юрій Боднар

Від коронавірусу помер український художник Юрій Боднар

Константин Долгий
Художник, Коронавірус, Смерть від коронавірусу, Пандемія коронавірусу, Хворі на коронавірус, Юрій Боднар
Юрій Боднар. Фото: Yuriy Bodnar / Facebook
Юрій Боднар. Фото: Yuriy Bodnar / Facebook

В Ужгороді помер відомий український художник Юрій Боднар, який хворів на коронавірус, тоді як гостре респіраторне захворювання COVID-19 стало причиною смерті головного педіатра Львова.

Як передають Українські Новини, про це на своїй сторінці в Facebook написала дочка художника Мар'яна Боднар.

Разом зі своєю дружиною Лесею Юрій Боднар проходив лікування від коронавірусної інфекції COVID-19 в одній з клінік Ужгорода. Обоє важко переносили захворювання.

У четвер, 24 вересня, художника перевели в реанімаційне відділення і підключили до апарату штучної вентиляції легенів, однак хвороба виявилася сильнішою і Юрій Боднар помер.

"Серце розриває страшний біль ... Тата не стало ... Неймовірно ... Не зрозумію ... Будь ласка, моліться за його душу ", — написала в соціальній мережі дочка художника.

Відомо, що Юрій Боднар виріс на Закарпатті, деякий час навчався в Тернопільській області і після оселився в Ужгороді. Більш ніж 20 років перебував в Національній спілці удожників України.

Зазначається, що художник писав твори в жанрах портрета, пейзажу і натюрморта. Більшість його творів зберігаються в Тернопільському художньому музеї.

Як повідомляли Українські Новини, раніше від захворювання на COVID-19 помер знаменитий французький актор Мішель Лонсдаль, який відомий роллю лиходія в одній з частин Джеймса Бонда.

Також повідомлялося, що на 79 році життя помер український диктор Микола Козій, голосом якого говорили сотні героїв кіно та серіалів.

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