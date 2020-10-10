підписатися на розсилку
28 28.41
32.85 33.45
˟
10 жовтня 2020, субота, 12:29 6
Судова влада 2020-10-10T12:29:27+03:00
Українські Новини
Грищук констатує певні складнощі з підписанням документів в Офісі генпрокурора

Грищук констатує певні складнощі з підписанням документів в Офісі генпрокурора

Елена Новикова
Генпрокурор, Максим Грищук, САП, Ірина Венедиктова, Офіс Генпрокурора, В.о голови САП
Офис Генпрокурора. Фото: 5 канал
Офис Генпрокурора. Фото: 5 канал

Виконуючий обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, який не очікував такої швидкої відставки Назара Холодницького, відзначає певні складності з підписанням документів в Офісі генерального прокурора.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"У нас немає такого, щоб ми (з генпрокурором Іриною Венедиктової) спілкувалися по телефону кожен день по кілька разів, але їжджу я туди часто в силу того, що потрібно підписувати документи. Ми домовляємося про час і я під'їжджаю для підписання документів", - сказав Грищук.

Він додав, що через відсутність повноцінного керівника САП з підписанням документів виникають певні труднощі, в тому числі в зв'язку з тим, що їх можуть бачити інші люди.

"Якщо порівнювати з тим, як було раніше, коли ми всі підписували тут, на місці в САП, і це займало мало часу, то зараз є очевидні незручності, складності, в тому числі і тому, що ці документи можуть побачити інші особи", - зазначив в.о. глави САП.

Він підкреслив, що бере участь у всіх нарадах в Офісі генпрокурора, які стосуються САП, і називає свої відносини з Венедиктової чисто робочими.

Як повідомляли Українськi Новини, 21 серпня генеральний прокурор Ірина Венедиктова звільнила спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького.

Також в.о керівника САП був призначений Максим Грищук.

Більше новин про: Генпрокурор Максим Грищук САП Ірина Венедиктова Офіс Генпрокурора В.о голови САП

У Києві почала падати захворюваність і смертність від COVID-19
Партія Порошенка показала побудований за гроші Порошенка театр як приклад хаотичної забудови і руйнування
Новини
Грищук констатує певні складнощі з підписанням документів в Офісі генпрокурора 12:29
У Києві почала падати захворюваність і смертність від COVID-19 12:09 Інфографіка
В.о голови САП Грищук не очікував такої швидкої відставки Холодницького 11:44
Грищук поки не прийняв рішення про участь в конкурсі на посаду керівника САП 11:08
В Україні після рекордного зростання кількість нових випадків COVID-19 почала знижуватися 10:16 Інфографіка
більше новин
Мінкульт внесе "Летючу тарілку" в Києві в реєстр пам'яток архітектури 13:33
Більше половини українців прийдуть на вибори, навіть якщо ситуація з коронавірусом загостриться 14:19
Міністр охорони здоров'я провалив тест країни на коронавірус, – лікарка Мар’яна Двуліт 14:20
Голова НБУ Шевченко розповів, за що оголосили догану Рожковій та Сологубу 13:31
Зеленський і Джонсон підписали нову угоду про співпрацю України й Великої Британії 14:20
більше новин
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
ДАБІ вимагає за сертифікат від $ 15 до $ 25 за квадрат: експерт ринку нерухомості 10:25
Черга людей для здачі тесту на коронавірус. Фото: Главком
З самого ранку біля однієї з лабораторій Києва утворилася черга з десятків бажаючих здати ПЛР-тест 09:58
Школи на дистанційці і закриті ресторани на вихідних. В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня" 12:27
Наступного тижня на українців чекає три вихідних 06:00
більше новин
До кінця карантину залишилося 22 дні. Які діють послаблення
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok