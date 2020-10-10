Грищук констатує певні складнощі з підписанням документів в Офісі генпрокурора

Виконуючий обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, який не очікував такої швидкої відставки Назара Холодницького, відзначає певні складності з підписанням документів в Офісі генерального прокурора.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"У нас немає такого, щоб ми (з генпрокурором Іриною Венедиктової) спілкувалися по телефону кожен день по кілька разів, але їжджу я туди часто в силу того, що потрібно підписувати документи. Ми домовляємося про час і я під'їжджаю для підписання документів", - сказав Грищук.

Він додав, що через відсутність повноцінного керівника САП з підписанням документів виникають певні труднощі, в тому числі в зв'язку з тим, що їх можуть бачити інші люди.

"Якщо порівнювати з тим, як було раніше, коли ми всі підписували тут, на місці в САП, і це займало мало часу, то зараз є очевидні незручності, складності, в тому числі і тому, що ці документи можуть побачити інші особи", - зазначив в.о. глави САП.

Він підкреслив, що бере участь у всіх нарадах в Офісі генпрокурора, які стосуються САП, і називає свої відносини з Венедиктової чисто робочими.

Як повідомляли Українськi Новини, 21 серпня генеральний прокурор Ірина Венедиктова звільнила спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького.

Також в.о керівника САП був призначений Максим Грищук.

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