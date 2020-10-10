В.о голови САП Грищук не очікував такої швидкої відставки Холодницького

Виконуючий обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук заявляє, що відставка Назара Холодницького з посади голови САП стала для нього несподіваною щодо часу. Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам. "Цікаво дізнався. У цей час я був у відпустці. Ми з сім'єю відпочивали в Вилково (Одеська область). Ми якраз вздовж Дунаю йшли на човні і мені почали дзвонити зі словами, що є така ситуація... були чутки, передумови. це не було якоюсь такою несподіванкою, тільки несподіванка була щодо часу. Проте, я думав, що це буде трохи пізніше. Тому я був змушений перервати свою відпустку", - повідомив Грищук. Також він повідомив, що команда САП не сумує за Холодницьким. "У нас немає часу сумувати. Ми ж не приходили сюди, щоб сумувати або щось таке. Є робота, є щоденні завдання і все", - зазначив в.о. голови САП. Він додав, що продовжує спілкуватися з Холодницьким, але не по робочим питанням. "Ми спілкуємося з Назаром Івановичем. Підтримуємо стосунки... тільки за життєвими (питаннями). Про відпочинок можемо поговорити або про футбол", - підкреслив Грищук. Как сообщали Українськi Новини, и.о руководителя САП Грищук был назначен 21 августа. Кроме того, Максим Грищук пока не принял решения об участии в конкурсе на должность руководителя САП. Як повідомляли Українськi Новини, в.о керівника САП Грищук був призначений 21 серпня. Крім того, Максим Грищук поки не прийняв рішення про участь в конкурсі на посаду керівника САП.