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10 жовтня 2020, субота, 11:44 16
Судова влада 2020-10-10T12:30:01+03:00
Українські Новини
В.о голови САП Грищук не очікував такої швидкої відставки Холодницького

В.о голови САП Грищук не очікував такої швидкої відставки Холодницького

Елена Новикова
Максим Грищук, САП, Назар Холодницький, Ексголова САП, В.о голови САП, Звільнення Холодницького
Максим Грищук. Фото: Facebook/Максим Грищук
Максим Грищук. Фото: Facebook/Максим Грищук

Виконуючий обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук заявляє, що відставка Назара Холодницького з посади голови САП стала для нього несподіваною щодо часу.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Цікаво дізнався. У цей час я був у відпустці. Ми з сім'єю відпочивали в Вилково (Одеська область). Ми якраз вздовж Дунаю йшли на човні і мені почали дзвонити зі словами, що є така ситуація... були чутки, передумови. це не було якоюсь такою несподіванкою, тільки несподіванка була щодо часу. Проте, я думав, що це буде трохи пізніше. Тому я був змушений перервати свою відпустку", - повідомив Грищук.

Також він повідомив, що команда САП не сумує за Холодницьким.

"У нас немає часу сумувати. Ми ж не приходили сюди, щоб сумувати або щось таке. Є робота, є щоденні завдання і все", - зазначив в.о. голови САП.

Він додав, що продовжує спілкуватися з Холодницьким, але не по робочим питанням.

"Ми спілкуємося з Назаром Івановичем. Підтримуємо стосунки... тільки за життєвими (питаннями). Про відпочинок можемо поговорити або про футбол", - підкреслив Грищук.

Как сообщали Українськi Новини, и.о руководителя САП Грищук был назначен 21 августа.

Кроме того, Максим Грищук пока не принял решения об участии в конкурсе на должность руководителя САП.

Як повідомляли Українськi Новини, в.о керівника САП Грищук був призначений 21 серпня.

Крім того, Максим Грищук поки не прийняв рішення про участь в конкурсі на посаду керівника САП.

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