В.о голови САП Грищук не очікував такої швидкої відставки Холодницького

Виконуючий обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук заявляє, що відставка Назара Холодницького з посади голови САП стала для нього несподіваною щодо часу.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Цікаво дізнався. У цей час я був у відпустці. Ми з сім'єю відпочивали в Вилково (Одеська область). Ми якраз вздовж Дунаю йшли на човні і мені почали дзвонити зі словами, що є така ситуація... були чутки, передумови. це не було якоюсь такою несподіванкою, тільки несподіванка була щодо часу. Проте, я думав, що це буде трохи пізніше. Тому я був змушений перервати свою відпустку", - повідомив Грищук.

Також він повідомив, що команда САП не сумує за Холодницьким.

"У нас немає часу сумувати. Ми ж не приходили сюди, щоб сумувати або щось таке. Є робота, є щоденні завдання і все", - зазначив в.о. голови САП.

Він додав, що продовжує спілкуватися з Холодницьким, але не по робочим питанням.

"Ми спілкуємося з Назаром Івановичем. Підтримуємо стосунки... тільки за життєвими (питаннями). Про відпочинок можемо поговорити або про футбол", - підкреслив Грищук.

Как сообщали Українськi Новини, и.о руководителя САП Грищук был назначен 21 августа.

Кроме того, Максим Грищук пока не принял решения об участии в конкурсе на должность руководителя САП.

Як повідомляли Українськi Новини, в.о керівника САП Грищук був призначений 21 серпня.

Крім того, Максим Грищук поки не прийняв рішення про участь в конкурсі на посаду керівника САП.

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