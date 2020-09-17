підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 вересня 2020, четвер, 22:29 5
Зовнішня політика 2020-09-17T23:30:02+03:00
Українські Новини
Від прозорості обрання нового глави САП залежить підтримка України з боку США і ЄС, - посольство

Від прозорості обрання нового глави САП залежить підтримка України з боку США і ЄС, - посольство

Елена Новикова
США, САП, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Конкурс на посаду, підтримка України
САП. Фото: abomus.com.ua
САП. Фото: abomus.com.ua

В той час, як в.о керівника САП призначений Грищук, подальша підтримка України з боку США і ЄС буде залежати від прозорості проведеного конкурсу на главу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби посольства США в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"США і ЄС взяли до відома рішення Верховної Ради про призначення членів комісії для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора. Комісія повинна почати прозорий процес, в основі якого - добродіяння і заслуги кандидатів", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, від цього буде залежати подальша підтримка України з боку США і ЄС.

Як повідомляли Українськi Новини, 21 серпня заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав у відставку.

Крім того, президент Володимир Зеленський очікує від Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Офісу Генерального прокурора більше "показових посадок".

Більше новин про: США САП Спеціалізована антикорупційна прокуратура Конкурс на посаду підтримка України

Депутату Ради Юрченку повідомили про підозру в отр...
Холодницький пішов у відпустку...
У США майже 200 осіб заразилися і ще 7 померли COV...
НАТО виділило на підтримку України €40 млн...
Він обов'язково сяде в тюрму, - Зеленський про підозру Юрченка
За день у Києві збільшилася кількість класів, переведених на "дистанційку"
Новини
На дистанційне навчання перевели п'ять навчальних закладів в Полтаві 22:58
СБУ дозволила в'їзд в Україну російському реперу Басті 22:58
У Франції жертви коронавірусу подали в суд на прем'єр-міністра 22:30
Від прозорості обрання нового глави САП залежить підтримка України з боку США і ЄС, - посольство 22:29
Австрійський бізнес має намір вкластися в гірськолижні курорти в Карпатах 21:50
більше новин
Байден та Порошенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи 14:30
Деркач подав до суду на бездіяльність українського МЗС 15:45
Труханов виступив проти Національного корпусу 14:40
Андрій Деркач. Скріншот: прес-конференція
Деркач опублікував схеми крадіжки з тарифів та запропонував знизити їх на третину 15:25
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Київ вже готовий до холодів, — мер Кличко 14:02
більше новин
Про численні спалахи АЧС повідомили в Німеччині 12:04
Кабмін змінив критерії віднесення регіонів до "червоній зоні" епіднебезпеки 14:50
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу 09:21
Податкова назвала 5 найбільших боржників в Україні 11:03
більше новин
У постраждалих в ресторані "Канапа" - шок і опіки. Названо попередні причини вибуху
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok