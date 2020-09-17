Від прозорості обрання нового глави САП залежить підтримка України з боку США і ЄС, - посольство

В той час, як в.о керівника САП призначений Грищук, подальша підтримка України з боку США і ЄС буде залежати від прозорості проведеного конкурсу на главу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби посольства США в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"США і ЄС взяли до відома рішення Верховної Ради про призначення членів комісії для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора. Комісія повинна почати прозорий процес, в основі якого - добродіяння і заслуги кандидатів", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, від цього буде залежати подальша підтримка України з боку США і ЄС.

Як повідомляли Українськi Новини, 21 серпня заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав у відставку.

Крім того, президент Володимир Зеленський очікує від Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Офісу Генерального прокурора більше "показових посадок".

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