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09 жовтня 2020, пʼятниця, 21:03 6
Вибори 2020-10-09T22:30:03+03:00
Українські Новини
Студентів академій Нацгвардії і внутрішніх справ залучать до забезпечення безпеки на виборах

Студентів академій Нацгвардії і внутрішніх справ залучать до забезпечення безпеки на виборах

Елена Новикова
Кабмін, Кабінет Міністрів України, Кабінет Міністрів, Місцеві вибори, порядок на виборах, Місцеві вибори-2020, академія Нацгвардії
Вибори. Фото: narodna-pravda.ua
Вибори. Фото: narodna-pravda.ua

На місцевих виборах, які мають відбутися 25 жовтня, Кабінет Міністрів дозволив залучати до охорони громадського порядку студентів, які перебувають у сфері управління Міністерства внутрішніх справ університетів і Національної академії Національної гвардії.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Так, уряд схвалив пропозицію МВС про притягнення студентів Нацакадемії Нацгвардії, які мають військові звання, до заходів з охорони громадського порядку під час проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня.

Також схвалено залучення студентів закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС, які мають спеціальні звання поліції, до заходів щодо забезпечення публічної безпеки та порядку на виборчих дільницях під час місцевих виборів.

Як повідомляли Українські Новини, в Кабміні виключають запровадження нового локдауну через коронавірус, місцеві вибори переносити не будуть.

Тим часом станом на четвер, 8 жовтня, Центральна виборча комісія зареєструвала 205 міжнародних спостерігачів на місцеві вибори.

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