Кабмін створив автоматизовану систему реєстрації гумдопомоги

В той час, як Кабінет Міністрів дозволив проведення експериментального проєкту із заготівлі гіперімунної плазми крові для лікування COVID-19, Кабмін також створив автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Так, уряд схвалив створення автоматизованої системи формування, подачі, отримання, обробки, використання, зберігання електронних документів та копій паперових документів в електронному вигляді для реєстрації одержувачів гумдопомоги та визнання вантажів (товарів), коштів (в тому числі в іноземній валюті), виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою.

Відзначається, що автоматизована система буде використовувати систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів для взаємодії з Єдиним держреєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, держреєстром фізосіб-платників податків та іншими державними електронними інформаційними ресурсами.

Дана система може бути інтегрована з іншими Інформсистемами держорганів і органів місцевого самоврядування.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді дозволити власникам транспортних засобів при їх реєстрації купувати номерні знаки у приватних компаній.

Крім того, Кабінет Міністрів виділив 100 млн гривень на проведення тестування на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в приватних лабораторіях коштом державного бюджету.

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