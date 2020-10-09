Власникам автомобілів можуть дозволити купувати номерні знаки у приватних компаній

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді дозволити власникам транспортних засобів при їх реєстрації купувати номерні знаки у приватних компаній у той час, як в Україні на електромобілі будуть видавати "зелені" номери

Відповідний законопроєкт, який передбачає зміни до закону "Про дорожній рух" схвалений на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Так, якщо зараз при реєстрації транспортного засобу його власник отримує в сервісному центрі свідоцтво про реєстрацію транспорту та номерні знаки, то законопроєкт передбачає, що номерний знак власник транспорту буде купувати самостійно на свій розсуд у підприємства, що має право на їх виготовлення за умови відповідності знаків державним стандартам.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що процедура держзамовлення на виготовлення і закупівлю номерних знаків на транспорт є громіздкою і економічно невигідною, оскільки на видачу номерних знаків держава витрачає більше коштів, ніж коштує сам знак.

Водночас передача від держави підприємцям виготовлення номерних знаків буде сприяти розвитку малого бізнесу і спростить процедуру видачі знака, оскільки власник транспорту зможе сам через електронний кабінет водія знайти вільний номерний знак в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС, забронювати його і потім замовити його виготовлення у підприємства на свій розсуд.

Єдиним обов'язковою вимогою до підприємств є відповідність знаків встановленим державою вимогам.

МВС буде вести облік таких підприємств для контролю відповідності знака встановленим вимогам.

Як повідомляли Українські Новини, депутати розглядають ідею знімати на відео всі іспити і зберігати записи, щоб можна було перевірити.

Тим часом система фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) у Київській області за день зафіксувала понад 35 тис. випадків перевищення швидкості.

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