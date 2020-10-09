Безкоштовні тести на коронавірус будуть робити в приватних лабораторіях. Кабмін виділив 100 млн гривень

В той час, як в Києві роблять 341 тест на коронавірус на 100 тис. жителів , Кабінет Міністрів виділив 100 млн гривень на проведення тестування на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в приватних лабораторіях коштом державного бюджету.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"Додатково виділити лабораторним центрам МОЗ 100 млн гривень на закупівлю послуг з проведення лабораторних досліджень на COVID-19 методом ПЛР в установах охорони здоров'я незалежно від форми власності", - прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також ще 160,9 млн гривень було виділено лабораторним центрам МОЗ, Центру громадського здоров'я та Українському національному дослідного протичумного інституту ім. Мечникова (Одеса) на додаткову закупівлю обладнання та витратних матеріалів для проведення тестувань.

Як повідомляли Українські Новини, до грудня Міністерство охорони здоров'я має намір збільшити кількість тестувань на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції до 50 тис. на добу.

Тим часом за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Київ переведений з "жовтої зони" епідемічної небезпеки в "помаранчеву", Суми - з "помаранчевої" в "червону", також в "червоній зоні" залишився Канів (Черкаська область).

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