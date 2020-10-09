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09 жовтня 2020, пʼятниця, 18:05 5
Медицина 2020-10-09T19:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін дозволив проведення експериментального проєкту із заготівлі гіперімунної плазми крові для лікування кор

Кабмін дозволив проведення експериментального проєкту із заготівлі гіперімунної плазми крові для лікування коро навірусу

Константин Долгий
МОЗ, Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони здоров’я України, Кабінет Міністрів, Епідемія коронавірусу, лікування коронавірусу, Міністерство охорони здоров'я
Ліки. Фото: world-fact.ru
Ліки. Фото: world-fact.ru

Кабінет Міністрів дозволив проведення експериментального проєкту із заготівлі специфічної гіперімунної плазми крові з метою виготовлення імуноглобуліну для лікування коронавірусної інфекції у той час, як Міністерству охорони здоров'я виділили кошти на купівлю вакцини від коронавірусу.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"Пропонується затвердити механізм реалізації експериментального проєкту із заготівлі специфічної гіперімунної плазми крові, яка містить антитіла до SARS-CoV-2, для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання при лікуванні коронавірусної хвороби", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що в разі позитивних результатів клінічних досліджень такий препарат буде використовуватися для лікування хворих з тяжкою формою COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ схвалив клінічні випробування препарату "Біовен", виробництва ТОВ "Біофарма Плазма", в комплексній терапії пацієнтів з пневмонією, викликаною COVID-19.

Крім того, в Європейському союзі заявили про готовність допомогти Україні з отримання вакцини від COVID-19.

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