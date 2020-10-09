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09 жовтня 2020, пʼятниця, 15:12 9
Фінанси 2020-10-09T16:00:02+03:00
Українські Новини
Курс продажу долара для платіжних карт знижується третій день поспіль

Курс продажу долара для платіжних карт знижується третій день поспіль

Кира Молчанова
Курс валют, курс долара, банки долар
Гривня.
Гривня.

У п'ятницю курс продажу долара для платіжних карт за станом на 10:30 знизився у порівнянні з 8 жовтня на 8,50 коп. до 28,3886 UAH / USD, курс купівлі - знизився на 4,90 коп. до 28,0610 UAH / USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро для платіжних карт знизився на 6,62 коп. до 32,8181 UAH / EUR, курс продажу знизився на 14,60 коп. до 33,3964 UAH / EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карт:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 28,0610 28,3886 32,8181 33,3964 3,36 4,16
Максимальний 28,1976 28,7000 33,0871 33,7000 3,58 5,00
Мінімальний 27,0000 28,2500 31,5000 33,1500 3,00 3,72

Як повідомляли Українські Новини, в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився у порівнянні з 8 жовтня на 6,71 коп. до 28,3663 UAH / USD, курс купівлі - знизився на 9,68 коп. до 28,1241 UAH / USD.

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