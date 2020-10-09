Перед вихідними долар і євро знову подешевшали. Курс валют 9 жовтня

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 6,71 коп. до 28,3663 UAH/USD, курс купівлі — знизився на 9,68 коп. до 28,1241 UAH/USD у порівнянні з 8 жовтня

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 12,33 коп. до 32,8722 UAH/EUR, курс продажу знизився на 10,36 коп. до 33,3409 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 28,1241 28,3663 32,8722 33,3409 3,30 3,81 Максимальний 28,2300 28,5500 33,0500 33,6000 3,60 5,00 Мінімальний 28,0000 28,2500 32,5500 33,1000 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, курс долара в Україні може знову подолати психологічну позначку в 29 гривень за долар.



Тим часом міжнародні резерви у вересні різко скоротилися. У вересні вони зменшилися на 8,7% з урахуванням проходження періоду пікових боргових виплат за зовнішніми зобов'язаннями держави.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини