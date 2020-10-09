підписатися на розсилку
28.05 28.45
32.9 33.5
˟
ONLINE
9.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Херсонской области и города Херсона"

  • Новини
  • Економіка
  • Перед вихідними долар і євро знову подешевшали. Курс валют 9 жовтня
09 жовтня 2020, пʼятниця, 10:52 5
Економіка 2020-10-09T11:30:02+03:00
Українські Новини
Перед вихідними долар і євро знову подешевшали. Курс валют 9 жовтня

Перед вихідними долар і євро знову подешевшали. Курс валют 9 жовтня

Анна Рудык
Курс валют, Курс, курс долара, курс євро, курс в обмінниках, Курс російського рубля
Курс долара. Фото: pixabay
Курс долара. Фото: pixabay

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 6,71 коп. до 28,3663 UAH/USD, курс купівлі — знизився на 9,68 коп. до 28,1241 UAH/USD у порівнянні з 8 жовтня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 12,33 коп. до 32,8722 UAH/EUR, курс продажу знизився на 10,36 коп. до 33,3409 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 28,1241 28,3663 32,8722 33,3409 3,30 3,81
Максимальний 28,2300 28,5500 33,0500 33,6000 3,60 5,00
Мінімальний 28,0000 28,2500 32,5500 33,1000 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини,   курс долара в Україні може знову подолати психологічну позначку в 29 гривень за долар


Тим часом міжнародні резерви у вересні різко скоротилися. У вересні вони зменшилися на 8,7% з урахуванням проходження періоду пікових боргових виплат за зовнішніми зобов'язаннями держави.

Більше новин про: Курс валют Курс курс долара курс євро курс в обмінниках Курс російського рубля

Долар і євро продовжують падати. Курс валют на 8 ж...
Долар перевалить за 30. Економісти озвучили прогно...
Офіційний курс валют на сьогодні і вихідні: долар ...
Рубль раптово підскочив. Курс російської нацвалюти...
Знову антирекорд: за добу в Україні 5,8 тисячі нових хворих на коронавірус
Кабмін сьогодні проведе засідання
Новини
Для хворих на коронавірус відкриють тимчасові госпіталі 11:00
Перед вихідними долар і євро знову подешевшали. Курс валют 9 жовтня 10:52
На Хмельниччині "За майбутнє" не росте через скандали та слабку інформаційну політику - ЗМІ 10:41
Через невиконання урядом своїх зобов’язань майбутнє "зеленої" генерації опинилось під загрозою, - асоціації 10:28
ДАБІ вимагає за сертифікат від $ 15 до $ 25 за квадрат: експерт ринку нерухомості 10:25
більше новин
Міністр охорони здоров'я провалив тест країни на коронавірус, – лікарка Мар’яна Двуліт 14:20
Офіс Президента забрав назад запрошення принцу Вільяму і Кейт Міддлтон відвідати Україну 11:10
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
Нацкорпус вимагає від Генпрокурора відкрити кримінальне провадження за фактом чергової поїздки Медведчука до РФ 11:11
Ховали в закритій труні. Рідні та близькі раптово померлого директора ліцею під Києвом спростували заяви чиновників райвно 12:19
більше новин
Олексій Бусаєв: Єдине вікно та збільшення строку оренди приміщень потрібні мільйону київських підприємців 10:00 Прес-реліз
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
На лікування одного хворого на коронавірус у тяжкій формі потрібно від 45 тис. гривень, - Степанов 12:50
Партії УДАР, "Слуга народу" та "Батьківщина" вже домовилися про формування більшості у новій Київраді, - Лерос 10:41 Відео
У Києві осінні канікули відбудуться раніше, ніж планувалося. Фото: vv-hotel.com
У школах Києва вирішили перенести осінні канікули, - ЗМІ 16:40
більше новин
У світі зафіксовано новий рекорд з захворюваності на коронавірус за останню добу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok