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09 жовтня 2020, пʼятниця, 12:08 7
Фінанси 2020-10-09T14:00:03+03:00
Українські Новини
Після шеститижневого зростання долар в обмінниках почав падати

Після шеститижневого зростання долар в обмінниках почав падати

Катерина Цапро
Курс валют, курс долара, курс євро
Курс долара
Курс долара

З 2 по 9 жовтня курс продаж готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 9,97 коп. до 28,3570 UAH / USD, курс купівлі знизився на 12,14 коп. до 28,1234 UAH/USD після шеститижневого зростання в той час, як  українці продовжують здавати валюту.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс покупки євро знизився на 4,39 коп. до 32,8674 UAH/EUR, курс продажу знизився на 4,22 коп. до 33,3491 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

 

Долар США

євро

Російський рубль (10)

 

Купівля

продаж

Купівля

продаж

Купівля

продаж

Середній курс на 9 жовтня

28,1234

28,3570

32,8674

33,3491

3,2700

3,7900

У порівнянні с 2 жовтня

-0,1214

-0,0997

-0,0439

-0,0422

-0,0300

0,0300

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, з 25 вересня по 2 жовтня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 8,90 коп. до 28,4567 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 9,35 коп. до 28,2448 UAH/USD, підвищуючись шостий тиждень поспіль.

У той час як аналітик упевнений, що відмітка в 29 грн за долар досить імовірно буде подолана вже в жовтні, а  Мінекономіки прогнозує зниження економіки в разі посилення карантину, в Україні курс валют в 2021 році досягне більш як 30 гривень за долар. Такий прогноз дають різні експерти.  

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