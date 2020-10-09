Після шеститижневого зростання долар в обмінниках почав падати

З 2 по 9 жовтня курс продаж готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 9,97 коп. до 28,3570 UAH \/ USD, курс купівлі знизився на 12,14 коп. до 28,1234 UAH\/USD після шеститижневого зростання в той час, як українці продовжують здавати валюту. Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини. Середній курс покупки євро знизився на 4,39 коп. до 32,8674 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 4,22 коп. до 33,3491 UAH\/EUR. Курси готівкової іноземної валюти: Долар США євро Російський рубль (10) Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж Середній курс на 9 жовтня 28,1234 28,3570 32,8674 33,3491 3,2700 3,7900 У порівнянні с 2 жовтня -0,1214 -0,0997 -0,0439 -0,0422 -0,0300 0,0300 Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам. Як повідомляли Українські Новини, з 25 вересня по 2 жовтня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 8,90 коп. до 28,4567 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 9,35 коп. до 28,2448 UAH\/USD, підвищуючись шостий тиждень поспіль. У той час як аналітик упевнений, що відмітка в 29 грн за долар досить імовірно буде подолана вже в жовтні, а Мінекономіки прогнозує зниження економіки в разі посилення карантину, в Україні курс валют в 2021 році досягне більш як 30 гривень за долар. Такий прогноз дають різні експерти.