підписатися на розсилку
28.05 28.45
32.9 33.5
˟
09 жовтня 2020, пʼятниця, 17:51 3
Фінанси 2020-10-09T18:15:02+03:00
Українські Новини
Перед вихідними гривня на міжбанку просіла

Перед вихідними гривня на міжбанку просіла

Елена Новикова
Курс валют, курс гривні, Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок, курс на міжбанку, валюта на міжбанку, курс гривні на міжбанку
Курс гривні на міжбанку 9 жовтня
Курс гривні на міжбанку 9 жовтня

В п'ятницю, 9 жовтня, на міжбанківському валютному ринку курс гривні після зміцнення в четвер на 9 коп. знизився на 1 коп. до 28,24 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,22-28,25 UAH/USD, потім котирування знизилися до 28,17-28,19 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,23-28,25 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 18,95% з 23,74 UAH/USD до 28,24 UAH/USD.

У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України підвищив офіційний курс гривні на 7,38 коп. до 28,2098 UAH/USD, що встановлюється ним на 12 жовтня.

Крім того, після шеститижневого зростання з 2 до 9 жовтня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 9,97 коп. до 28,3570 UAH/USD, курс купівлі знизився на 12,14 коп. до 28,1234 UAH/USD.

Тим часом курс продажу долара для платіжних карт знизився на 8,50 коп. до 28,3886 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 4,90 коп. до 28,0610 UAH/USD.

Більше новин про: Курс валют курс гривні Міжбанк Міжбанківський валютний ринок курс на міжбанку валюта на міжбанку курс гривні на міжбанку

Гривня знову зміцнилася. Курс НБУ на понеділок...
Курс гривні на міжбанку зміцнюється третій день по...
Сьогодні курс гривні на міжбанку виріс до 28,32 UA...
Після вихідних курс гривні на міжбанку знижується...
У Києві рекорд: 567 нових випадків коронавірусу за добу
Попри зменшення кількості тестувань, захворюваність на коронавірус рекордно зросла
Новини
Кличко и мост. Фото: kiev.klichko.org
Кличко заявив про початок будівництва нового пішохідного мосту на Оболонській набережній 18:04
Загальна готовність до опалювального сезону 2020/2021 перевищує 95%, - Шмигаль 18:03
Перед вихідними гривня на міжбанку просіла 17:51
У ніч на 11 жовтня метро в Києві працюватиме на годину довше через футбол 17:50
У Києві скандальне будівництво ТРЦ прямо на кінцевій станції швидкісного трамвая паралізувало велику транспортну розв'язку 17:43
більше новин
Міністр охорони здоров'я провалив тест країни на коронавірус, – лікарка Мар’яна Двуліт 14:20
В Україні хочуть скасувати перехід годинників на зимовий і літній час 17:34
Більше половини українців прийдуть на вибори, навіть якщо ситуація з коронавірусом загостриться 14:19
Мінкульт внесе "Летючу тарілку" в Києві в реєстр пам'яток архітектури 13:33
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
більше новин
Олексій Бусаєв: Єдине вікно та збільшення строку оренди приміщень потрібні мільйону київських підприємців 10:00 Прес-реліз
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
ДАБІ вимагає за сертифікат від $ 15 до $ 25 за квадрат: експерт ринку нерухомості 10:25
Партії УДАР, "Слуга народу" та "Батьківщина" вже домовилися про формування більшості у новій Київраді, - Лерос 10:41 Відео
Офіс Президента забрав назад запрошення принцу Вільяму і Кейт Міддлтон відвідати Україну 11:10
більше новин
Школи на дистанційці і закриті ресторани на вихідних. В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok