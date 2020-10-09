Перед вихідними гривня на міжбанку просіла

В п'ятницю, 9 жовтня, на міжбанківському валютному ринку курс гривні після зміцнення в четвер на 9 коп. знизився на 1 коп. до 28,24 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,22-28,25 UAH/USD, потім котирування знизилися до 28,17-28,19 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,23-28,25 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 18,95% з 23,74 UAH/USD до 28,24 UAH/USD.

У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України підвищив офіційний курс гривні на 7,38 коп. до 28,2098 UAH/USD, що встановлюється ним на 12 жовтня.

Крім того, після шеститижневого зростання з 2 до 9 жовтня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 9,97 коп. до 28,3570 UAH/USD, курс купівлі знизився на 12,14 коп. до 28,1234 UAH/USD.

Тим часом курс продажу долара для платіжних карт знизився на 8,50 коп. до 28,3886 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 4,90 коп. до 28,0610 UAH/USD.

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