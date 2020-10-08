Курс гривні на міжбанку зміцнюється третій день поспіль

В четвер, 8 жовтня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу додатково зміцнився на 9 коп. до 28,23 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,29-28,31UAH/USD, потім котирування знизилися до 28,27-28,29 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,22-28,24 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 18,91% з 23,74 UAH/USD до 28,23 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9-11 жовтня, на 4,04 коп. до 28,2836 UAH/USD.

Також 8 жовтня курс продажу долара для платіжних карток станом на 10:30 знизився у порівнянні з 7 жовтня на 2,64 коп. до 28,4736 UAH/USD, курс купівлі — знизився на 4,00 коп. до 28,1100 UAH/USD.

Крім того, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 3,61 коп. до 28,4433 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 3,09 коп. до 28,2255 UAH/USD.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини