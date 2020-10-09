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  • Румунія вирішила тимчасово зупинити авіасполучення з Україною, - Держприкордонслужба
09 жовтня 2020, пʼятниця, 17:28 5
Європа 2020-10-09T18:15:02+03:00
Українські Новини
Румунія вирішила тимчасово зупинити авіасполучення з Україною, - Держприкордонслужба

Румунія вирішила тимчасово зупинити авіасполучення з Україною, - Держприкордонслужба

Константин Долгий
Румунія, Європа, Коронавірус, коронавірус в Європі, Коронавірус в Румунії, Пандемія коронавірусу, правила в'їзду
Прапор Румунії. Фото: depositphotos.com
Прапор Румунії. Фото: depositphotos.com

Румунія вирішила призупинити авіаційне сполучення з Україною у той час, як Болгарія змінила правила в'їзду на свою територію для українців.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби в Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Румунія припинила авіасполучення з Україною. Як повідомляє румунський телеканал Digi24, уряд Румунії прийняв рішення про припинення авіасполучення з країнами жовтої зони карантину, серед яких знаходиться й Україна", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, уряд Румунії прийняв рішення продовжити дію режиму надзвичайного стану через ситуацію з поширенням коронавірусу нового типу.

Крім того, через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні Румунія ввела обов'язкову вимогу надавати результати ПЛР-тестів на коронавірус для мандрівників, які приїжджають з України.

Тим часом з 1 жовтня громадянам України дозволено в'їзд до Словенії без необхідності проходження 10-денного карантину при наявності негативного результату тесту на коронавірус, зробленого не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

 
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