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  • Румунія продовжила режим НС і заборону на в'їзд для іноземців
15 вересня 2020, вівторок, 18:41 4
Світ 2020-09-15T19:32:04+03:00
Українські Новини
Румунія продовжила режим НС і заборону на в'їзд для іноземців

Румунія продовжила режим НС і заборону на в'їзд для іноземців

Константин Долгий
Заборона в'їзду, Румунія, Пандемія коронавірусу
Прапор Румунії. Фото: depositphotos.com
Прапор Румунії. Фото: depositphotos.com

Тоді як Україна дозволила ще одній категорії іноземців перетинати кордон, уряд Румунії прийняв рішення продовжити дію режиму надзвичайного стану.

Про це сказано в повідомленні Посольства України в Румунії, передають Українські Новини.

Через ситуацію з поширенням коронавірусу нового типу влади Румунії з 15 вересня продовжили дію режиму НС ще на 30 діб, в рамках дії якого заборонений в'їзд на територію країни для іноземних громадян.

"Інформуємо, що згідно з рішенням уряду Румунії, з 15.09.2020 року продовжено на 30 діб дію режиму надзвичайної ситуації", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що режим НС в Румунії передбачає обов'язкове носіння захисних масок у громадських місцях і на вулиці протягом певного часу, яке встановлює влада кожного регіону країни.

Крім того заборонені масові зібрання людей. На відкритому просторі дозволено збиратися не більш ніж 50 людям, а в приміщеннях — не більш ніж 20.

З початку пандемії в Румунії було підтверджено понад 105 тис. випадків зараження коронавірусом. Подолали захворювання 43 тис. людей, 4 тис. — померли від інфекційного захворювання COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, через різко погіршується ситуація з поширенням коронавірусу влада Ізраїлю була змушена ввести локдаун.

Крім того, Чехія та Австрія оголосили про початок другої хвилі пандемії коронавірусу .

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