У Донецькій області понад 20 класів відправили на самоізоляцію через COVID-19

В Донецькій області кілька сотень дітей перевели на самоізоляцію через випадки COVID-19 в навчальних закладах у той час, як в Україні третій день поспіль рекордно зростає кількість хворих на коронавірус . Про це пише Східний варіант .

Так, в Краматорську за минулу добу діагноз COVID-19 поставили учням загальноосвітніх шкіл №5, 8, 10 і 15. З цієї причини 4 класи відправили на самоізоляцію.

Загальна кількість класів, які знаходяться на самоізоляції станом на 9 жовтня, становить 14.

Аналогічна ситуація спостерігається і в Костянтинівці. Там, за повідомленням ZI, захворювання на коронавірус підтвердили у викладача школи №13 й учня загальноосвітньої школи №1.

За словами начальника міського управління освіти Ольги Барабаш, у зв'язку зі сформованою ситуацією на карантин відправили учнів 11 класу школи №1 і 6, 10 і 11 класів в школі №13, з якими контактував хворий учитель.

Як повідомляли Українські Новини, в Донецькій області на карантин закрився Донецький національний технічний університет (ДонНТУ) в місті Покровськ.

Крім того, у Краматорську Донецької області діагноз COVID-19 поставили міському голові Андрію Панкову.

Також керівництво Донецької області допустило можливість дефіциту медичних працівників у разі зростання рівня захворюваності на коронавірус.

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