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28 вересня 2020, понеділок, 14:07 7
Суспільство 2020-09-28T15:30:03+03:00
Українські Новини
На Донеччині в одному з ВНЗ оголосили карантин через СOVID-19

На Донеччині в одному з ВНЗ оголосили карантин через СOVID-19

Константин Долгий
ДонНТУ, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу
Коронавірус в навчальному закладі. Фото: Pixabay
Коронавірус в навчальному закладі. Фото: Pixabay

У той час як в Україні за минулу добу зараження на коронавірус виявили у більш ніж двох з половиною тисяч громадян, в Донецькій області на карантин закрився Донецький національний технічний університет (ДонНТУ) в місті Покровськ.

Як передають Українські Новини, про це говориться в повідомленні Instagram- акаунта ДонНТУ.

Карантин вводиться після того, як серед учнів і викладачів ВНЗ було підтверджено три випадки зараження на коронавірус нового типу SARS-CoV-2.

"З 28.09.2020 по 11.09.2020 встановлюється тимчасовий карантин і скасовується проведення занять в аудиторіях. Освітній процес буде проходити в дистанційному режимі ", - йдеться в тексті повідомлення.

Зазначається, що на період карантину обмежується доступ сторонніх осіб в приміщення навчального закладу, а також гуртожитків. В університеті буде проведена посилена дезінфекція.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Покровську в результаті респіраторного захворювання COVID-19 померла головний лікар міської лікарні.

Також повідомлялося, що на Донеччині більше тисячі школярів перебувають на дистанційному навчанні з початку нового навчального року.

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