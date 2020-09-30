У мера Краматорська діагностували COVID-19

В Краматорську Донецької області діагноз COVID-19 поставили міському голові Андрію Панкова у той час, як в Харкові на самоізоляцію вирушили близько 20 депутатів і працівників обласної ради.

Як передають Українські Новини, про це Панков написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами мера, він отримав позитивний результат тесту на коронавірус, який зробив напередодні та перейшов на режим самоізоляції.

Панков додав, що за порадами лікарів, тести на коронавірус також здали люди з його оточення. На щастя, зазначив мер, ні у кого не виявили зараження коронавірусів.

Мер Краматорська закликав громадян поставитися до свого до свого здоров'я з великою відповідальністю і при перших симптомах нездужання негайно звертатися до лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, експрезидент України Петро Порошенко змушений перервати поїздки по регіонах через те, що захворів на коронавірусну інфекцію.

Також стало відомо, що COVID-19 виявили також у депутата від фракції "Слуга Народу" Жана Беленюка.

Крім того, в Україні кількість хворих на коронавірус станом на 30 вересня збільшилася на 4 027 до 208 959, кількість тих, хто помер від захворювання, - на 64 людини до 4 129.

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