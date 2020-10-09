Знову антирекорд: за добу в Україні 5,8 тисячі нових хворих на коронавірус

За минулу добу, 8 жовтня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 7,5%, нових летальних випадків - знизилася на 4,3%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 5 804 до 250 538, кількість померлих від захворювання - на 89 осіб до 4 779 порівняно з попередньою добою, 7 жовтня. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 9 жовтня в Україні зареєстровано 250 538 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 779 летальних, 110 650 осіб одужали. За добу зафіксовано 5 804 нових випадки захворювання, одужали 2 417 осіб, померли 89 осіб. Таким чином, 8 жовтня показник нових хворих за добу був вищим, ніж тих, хто одужав, - 5 804 проти 2 417. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і помер) на ранок 9 жовтня становила 135 109 осіб, що на 2,5% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (26 463), Харківській (23 342) та Львівській областях (22 172). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 7 331 випадок; Волинська область — 9 373 випадки; Дніпропетровська область — 8 301 випадок; Донецька область — 5 372 випадки; Житомирська область — 7 718 випадків; Закарпатська область — 10 629 випадків; Запорізька область — 5 172 випадки; Івано-Франківська область — 14 835 випадків; Кіровоградська область — 1 262 випадки; м. Київ — 26 463 випадки; Київська область — 10 689 випадків; Львівська область — 22 172 випадки; Луганська область — 1 613 випадків; Миколаївська область — 4 293 випадки; Одеська область — 16 107 випадків; Полтавська область — 3 921 випадок; Рівненська область — 13 981 випадок; Сумська область — 6 404 випадки; Тернопільська область — 15 284 випадки; Харківська область — 23 342 випадки; Херсонська область — 1 714 випадків; Хмельницька область — 8 062 випадки; Чернівецька область — 15 939 випадків; Черкаська область — 5 349 випадків; Чернігівська область — 5 212 випадків. Кількість хворих на ковід. Інфографіка: РНБО Як повідомляли Українськi Новини, МОЗ збільшує кількість тестувань на добу за рахунок посилення потужності вітчизняних лабораторій. Тим часом перед інфекційним відділенням однієї з Київських лікарень 8 жовтня вишикувалася довга черга "швидких".