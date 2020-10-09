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09 жовтня 2020, пʼятниця, 09:27 12 Інфографіка
Суспільство 2020-10-09T09:55:08+03:00
Українські Новини
Знову антирекорд: за добу в Україні 5,8 тисячі нових хворих на коронавірус

Знову антирекорд: за добу в Україні 5,8 тисячі нових хворих на коронавірус

Надежда Комендантова
Коронавірус, Covid-19, ковід
Коронавірус. Фото: Kerch.one
Коронавірус. Фото: Kerch.one

За минулу добу, 8 жовтня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 7,5%, нових летальних випадків - знизилася на 4,3%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 5 804 до 250 538, кількість померлих від захворювання - на 89 осіб до 4 779 порівняно з попередньою добою, 7 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 9 жовтня в Україні зареєстровано 250 538 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 779 летальних, 110 650 осіб одужали.

За добу зафіксовано 5 804 нових випадки захворювання, одужали 2 417 осіб, померли 89 осіб.

Таким чином, 8 жовтня показник нових хворих за добу був вищим, ніж тих, хто одужав, - 5 804 проти 2 417.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і помер) на ранок 9 жовтня становила 135 109 осіб, що на 2,5% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (26 463), Харківській (23 342) та Львівській областях (22 172).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 7 331 випадок;
  • Волинська область — 9 373 випадки;
  • Дніпропетровська область — 8 301 випадок;
  • Донецька область — 5 372 випадки;
  • Житомирська область — 7 718 випадків;
  • Закарпатська область — 10 629 випадків;
  • Запорізька область — 5 172 випадки;
  • Івано-Франківська область — 14 835 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 262 випадки;
  • м. Київ — 26 463 випадки;
  • Київська область — 10 689 випадків;
  • Львівська область — 22 172 випадки;
  • Луганська область — 1 613 випадків;
  • Миколаївська область — 4 293 випадки;
  • Одеська область — 16 107 випадків;
  • Полтавська область — 3 921 випадок;
  • Рівненська область — 13 981 випадок;
  • Сумська область — 6 404 випадки;
  • Тернопільська область — 15 284 випадки;
  • Харківська область — 23 342 випадки;
  • Херсонська область — 1 714 випадків;
  • Хмельницька область — 8 062 випадки;
  • Чернівецька область — 15 939 випадків;
  • Черкаська область — 5 349 випадків;
  • Чернігівська область — 5 212 випадків.

Кількість хворих на ковід. Інфографіка: РНБОКількість хворих на ковід. Інфографіка: РНБО

Як повідомляли Українськi Новини, МОЗ збільшує кількість тестувань на добу за рахунок посилення потужності вітчизняних лабораторій.

Тим часом перед інфекційним відділенням однієї з Київських лікарень 8 жовтня вишикувалася довга черга "швидких".

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