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02 жовтня 2020, пʼятниця, 19:27 7
Суспільство 2020-10-02T21:00:02+03:00
Українські Новини
Через ситуацію з коронавірусом дефіцит лікарів загрожує Донецькій бласті

Через ситуацію з коронавірусом дефіцит лікарів загрожує Донецькій бласті

Константин Долгий
Лікарі, Донецька область, Коронавірус, Пандемія коронавірусу
Лікарня. Фото: Українське Фото
Лікарня. Фото: Українське Фото

Керівництво Донецької області допустило можливість дефіциту медичних працівників у разі зростання рівня захворюваності на коронавірус, тоді як в Україні зафіксували черговий рекорд добового приросту нових випадків COVID-19.

Як передають Українські Новини, відповідну заяву зробив у п'ятницю, 2 жовтня, голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

На сьогодні в регіоні вистачає ліжок для пацієнтів з COVID-19 і лікарів, які здатні надавати хворим необхідну допомогу. Однак на тлі зростання випадків зараження коронавірусом у Донецькій області взялися за облаштування лікарень другої хвилі.

Зараз ситуація з COVID-19 на Донеччині сильно загострилася. Зі слів Кириленка, ефективність боротьби лікарів безпосередньо залежить від сумлінності кожного жителя області.

"Є велика проблема - велика втома лікарів, лаборантів, які проводять ПЛР-дослідження, адже вони працюють в режимі нон-стоп. І якщо апарати ШВЛ та засоби індивідуального захисту ми можемо закупити, взяти й доставити лікарів ми не можемо", — констатував Кириленко.

Згідно з даними МОЗ України, з початку пандемії в Донецькій області було виявлено 3 650 випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, зумовлених COVID-19, померло 56 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, в одному з вишів Донецької області виявили зараження коронавірусом серед студентів і викладачів, у результаті чого навчальний заклад закрили на двотижневий карантин.

Також повідомлялося, що COVID-19 діагностували у мера Краматорська Андрія Панкова.

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